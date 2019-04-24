«Зенит» обыграл «Динамо» в 25-м туре РПЛ

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» обыграл «Динамо» в 25-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.

Хозяев вывел вперёд Артём Дзюба на 60-й минуте игры, а буквально через шесть минут преимущество сине-бело-голубых увеличил Сердар Азмун с передачи Дзюбы.

Таким образом, «Зенит» укрепил своё лидерство в чемпионате России, набрав 54 очка. «Динамо» же находится на 12-м месте с 28 баллами.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в 25-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить