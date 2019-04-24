«Зенит» обыграл «Динамо» в 25-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.

Хозяев вывел вперёд Артём Дзюба на 60-й минуте игры, а буквально через шесть минут преимущество сине-бело-голубых увеличил Сердар Азмун с передачи Дзюбы.

Таким образом, «Зенит» укрепил своё лидерство в чемпионате России, набрав 54 очка. «Динамо» же находится на 12-м месте с 28 баллами.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в 25-м туре РПЛ.