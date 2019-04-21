«Такая игра не может остаться незамеченной»: почему Сафонов достоин вызова в сборную России по футболу

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов стал одним из главных героев матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом». 20-летний вратарь семь раз спасал свои ворота, при этом в пропущенных мячах его вины нет. Сафонов дебютировал за южан в ноябре и за полгода закрепился в основном составе команды. По мнению экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина, игрока «Краснодара» уже можно рассматривать в качестве одного из кандидатов в национальную команду. В то же время эксперт считает, что голкиперу следует сосредоточиться на выступлениях за молодёжную сборную.

«Первый раз вижу такую игру вратаря»

Накануне в РПЛ состоялся матч, который вправе претендовать на статус как минимум самого зрелищного за последние несколько лет. В противостоянии «Краснодара» и «Зенита» было всё: обилие красивых голов, потасовка на поле и даже травма. Из-за этого немного в тени осталось выдающееся выступление голкипера хозяев, 20-летнего Матвея Сафонова, который не только заслужил право считаться одним из главных героев встречи, но и обозначил себя в качестве кандидата на попадание в сборную России.

За без малого 100 минут юный вратарь совершил семь сейвов, почти каждый из которых можно назвать блестящим. Сафонов начал творить чудеса уже в дебюте, поочерёдно вытащив два опаснейших удара в исполнении Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова. Но, пожалуй, самый зрелищный сейв он совершил на 15-й минуте, когда помешал отличиться лучшему бомбардиру «Зенита» Сердару Азмуну. Иранец откликнулся на навес в штрафную и прицельно бил головой в самый угол, но Сафонов невероятным образом среагировал и рукой преградил путь мячу.

Несмотря на все старания вратаря, «быкам» не удалось добиться важной победы и вновь вернуть себе статус главного преследователя петербуржцев в РПЛ. Сафонов трижды доставал мяч из сетки собственных ворот, при этом его вряд ли можно обвинить хоть в одном из пропущенных голов. В эпизоде с первым из них он в очередной раз спас свою команду после удара в угол и оказался бессилен лишь после добивания в исполнении Артёма Дзюбы, а в двух других практически не имел шансов выручить своих партнёров.

За такую игру вратаря похвалили даже его соперники. Так, мастерство юного футболиста оценил Азмун, который так и не смог переиграть Сафонова.

«Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря», — цитирует Азмуна пресс-служба «Зенита».

Согласился с иранцем и бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов, также восхитившийся игрой Сафонова.

«Конечно, прекрасно сыграл вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Он в одиночку сражался против «Зенита» в первые минуты. Какие были моменты у Дзюбы, Азмуна, какой удар нанес Смольников! А во втором тайме Ригони должен был забивать дважды», — сказал Стрепетов «Петербургскому дневнику».

Борьба за место в старте

Примечательно, что одним из главных героев, возможно, лучшего матча РПЛ последних лет стал голкипер, который лишь в 13-й раз вышел в основном составе. Лишь 1 ноября Сафонов дебютировал за «Краснодар». Появившийся в старте из-за травмы Станислава Крицюка, Сафонов с ходу обратил на себя внимание как специалистов, так и болельщиков: он отметился четырьмя сейвами и помог своей команде сломить сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке страны. Встреча получилась сверхнапряжённой, а для выявления победителя потребовались дополнительные 30 минут.

Вслед за этим последовали дебюты в Российской премьер-лиге и Лиге Европы. Сафонов поражал своей не по годам уверенной игрой и со временем окончательно укрепился в статусе первого номера команды. Начиная с того момента он выходил в основе в 14 встречах из 18-ти, причём в еврокубке пропустил лишь игру с «Севильей». В ней «Краснодар» уступил со счётом 0:3.

При этом достаточно вспомнить его выступление в сериях с «Байером» и «Валенсией», в которых Сафонов показал своё недюжинное мастерство и не раз выручал свою команду. Тот факт, что вратарь в таком юном возрасте пользуется таким доверием со стороны тренерского штаба и отмечается такой уверенной игрой, позволяет всерьёз задуматься о сравнении между ним и лучшим российским вратарём последних лет — Игорем Акинфеевым. С момента дебюта лидера ЦСКА ни один голкипер моложе 20 лет не отличался подобной стабильностью.

По словам бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина, залогом прогресса Сафонова являются не только его личные качества, но и правильная стратегия развития клуба.

«Отрадно, что воспитанник выступает за свою родную команду. Он рано начал попадать в состав, но это не просто так. У него прекрасные данные, помноженные на трудолюбие и работоспособность. Он хочет расти и развиваться, а грамотная политика клуба помогла ему не только создать конкуренцию опытным Крицюку и Синицыну, но и завоевать место в старте», — сказал Нигматуллин RT.

В РПЛ же Сафонов провёл восемь встреч, в которых совершил 28 сейвов. Таким образом, он в среднем отражал по 3,5 удара за матч. По этому показателю он уступает лишь одному голкиперу сборной России — Маринато Гильерме (4,2). На счету Андрея Лунёва и Антона Шунина значится в среднем по три сейва.

Что касается надёжности, то Сафонов в среднем пропускает по 0,75 мяча за матч. В его пассиве значится шесть голов, и это учитывая тот факт, что ровно половина из них пришлась на сверхрезультативную битву с «Зенитом». Кроме того, Матвей отлично знает, что такое не терять концентрацию на протяжении всех 90 минут. На его счету четыре «сухих» встречи в РПЛ.

Нигматуллин также отметил мастерство юного вратаря и обратил внимание на его умение играть ногами, которое так ценится в современном футболе.

«Он ярко проявляет себя, много выручает. При должном отношении он вырастет в отличного вратаря, который будет выступать долго и на высоком уровне. У него свой стиль, нет откровенно слабых мест. Отлично действует как на линии ворот, так и на выходах. Хорошо взаимодействует с защитниками», — отметил Нигматуллин.

Путь в сборную

В настоящее время Сафонов уже успел поиграть за юношеские национальные команды всех возрастов, а сейчас выступает за молодёжную. В её составе он успел провести лишь товарищеский матч со сборной Швеции, в котором сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог сборной России одержать победу. Но учитывая его невероятный прогресс и уверенную игру, не исключено, что уже в ближайшее время он получит вызов в первую сборную.

На данный момент пост №1 в сборной занимает Гильерме, который провёл в основе матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном, а также две встречи Лиги наций. Безусловно, голкипер «Локомотива» обладает огромным опытом, однако Сафонов может претендовать на место если не второго, то третьего вратаря национальной команды. Вероятно, опыт и статус Лунёва сыграет в его пользу, но своей игрой Матвей заслужил шанс попробовать себя среди лучших футболистов страны.

Нигматуллин согласился с тем, что Сафонов заслужил право рассматривать себя как одного из кандидатов на место в сборной. При этом бывший вратарь «Локомотива» выразил мнение, что Матвею лучше сосредоточиться на выступлениях за молодёжную команду.

«Место третьего вратаря сборной сейчас ничего не даст Сафонову. Он может составить конкуренцию и будет уверенно выглядеть на тренировках, но сейчас он подходит по возрасту для молодёжной национальной команды. Там он может получить практику. В таком возрасте нужно играть», — заявил Нигматуллин.

Он также выразил мнение, что Сафонову будет тяжело сразу пробиться в стартовый состав.

«Вряд ли он с ходу станет первым номером. Гильерме и Лунёв просто так не отдадут место основного вратаря, да и действия Шунина не вызывают особых нареканий. Черчесов вряд ли пойдёт на такие изменения. Уверен, что Сафонов попал в расширенный список. Такая яркая игра не может остаться незамеченной тренерским штабом сборной», — заключил Нигматуллин.