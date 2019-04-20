«Результат не всегда соответствует зрелищу»: о чём говорили тренеры и игроки после матча «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» и ЦСКА испытывали давление из-за положения в турнирной таблице. Об этом заявил главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко после ничейного результата в матче 24-го тура РПЛ. По словам специалиста, его подопечные активно провели первый тайм, однако во втором количество атак в их исполнении значительно уменьшилось. Тренер железнодорожников Юрий Сёмин отдал должное сопернику и отметил, что красно-зелёные были сильнее во второй половине игры. Футболисты обеих команд признались, что остались недовольны итоговым счётом.

«Уровень ответственности давил на обе команды»

Московские команды «Локомотив» и ЦСКА не сумели выявить победителя в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. На гол защитника Бенедикта Хёведеса на 13-й минуте встречи номинальные гости ответили точным ударом в исполнении нападающего Фёдора Чалова в концовке первого тайма.

Упорство обоих коллективов отметил главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко. Однако, по его мнению, в первом тайме его подопечные действовали активнее соперника и владели преимуществом.

«Пришлось выравнивать игру. А во втором тайме совершенно перестали играть в атаку. В целом уровень ответственности давил на обе команды, потому что цена матча была слишком высока», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

По ходу встречи сразу два игрока ЦСКА — Родриго Бекао и Игорь Дивеев — получили повреждения и были вынуждены покинуть поле. Однако специалист отметил, что на данный момент о степени серьёзности их травм говорить преждевременно.

В этом матче впервые с февраля 2018 года на поле вышел защитник Виктор Васин, на протяжении длительного времени восстанавливавшийся после разрыва крестообразных связок. Гончаренко положительно оценил вклад футболиста в итоговый результат, однако подчеркнул, что ему ещё предстоит набрать необходимые кондиции.

«Учитывая промежуток, который был, он вписался в команду, с мячом хорошо работал. Но игрового тонуса не хватает. При нём мы не пропустили, поэтому всё нормально», — добавил тренер.

Сами футболисты остались недовольны ничьей. Полузащитник Иван Обляков признался, что все игроки понимали значимость встречи и пытались сделать всё возможное, чтобы добыть три очка.

«Что-то не получается, будем разбираться дальше. Надеюсь, исправим. Мы — футболисты такого клуба, что всегда играем на победу. К сожалению, нас в конце прессинговали, но в футболе всегда кто-то прижимает, кто-то забивает, кто-то нет», — заявил он.

Коллега Облякова Никола Влашич был более критичен в своих суждениях.

«В первом тайме действовали хорошо, во втором — закончили играть. У соперника было больше возможностей забить, и в концовке нас спас вратарь. Мы могли потерпеть поражение. Не знаю, в чём причина. Можно сказать, что у нас нет опыта, но в любом случае нам следует работать над собой», — отметил хорват.

В матче с «Локомотивом» в составе ЦСКА не было одного из ключевых игроков команды — Марио Фернандеса, получившего красную карточку во встрече 23-го тура с «Оренбургом». По мнению Влашича, отсутствие полузащитника сказалось на игре армейцев.

«Каждому коллективу не хватало бы Марио. Он великолепный игрок. Но футбол — командный вид спорта, и нам не нужно быть зависимыми от кого-то одного, а следует играть лучше и без него. В первом тайме мы больше контролировали происходящее. План состоял в том, чтобы продолжать владеть мячом. Но затем мы сели в защиту, и у соперника появилось больше шансов», — заключил Влашич.

В свою очередь, нападающий Чалов подчеркнул, что в сложившейся ситуации ничейный счёт также может считаться положительным результатом.

«Всё закономерно. Были моменты и у нас, и у них в конце встречи. Марио для нас — ключевой игрок. Какие-то взаимодействия пропали, но сегодня и без него достаточно неплохо выглядели. Пропустили ненужный гол, но могли как выиграть, так и проиграть», — поделился своим мнением автор гола в ворота Гильерме.

«Очко — движение вперёд»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин также был вынужден признать, что его подопечные не выдержали давления, которое на них оказал соперник.

«Очень напряжённый, хороший матч. Жалко, что закончился вничью. Уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд, мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Второй же был полностью нашим. Очко — движение вперёд. Я всегда так говорил», — отметил наставник.

Специалист отдал должное и сопернику, который своими действиями не позволил его подопечным одержать победу.

«Последние 15 минут были самые красочные, а результат не всегда соответствует зрелищу. Что мешало действовать так же на протяжении всего матча? Соперник. Мы играли с ЦСКА, который обыгрывал «Реал». Нам мешала топ-команда!» — добавил Сёмин.

Кроме того, он отметил, что доволен проведёнными заменами, несмотря на то что полузащитник Владислав Игнатьев был вынужден покинуть поле из-за травмы.

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Игроки «Локомотива» так же, как и их нынешний соперник, остались недовольны результатом, который помог им сохранить второе место в турнирной таблице, однако отчасти уменьшил шансы на чемпионство. Так, полузащитник Дмитрий Тарасов заявил, что его команда лучше выглядела во втором тайме и больше заслуживала победу.

«Понятно было, что это дерби, так что хотелось помочь команде выиграть. Во втором тайме мы создали больше моментов, но не получилось ещё забить. Поэтому есть неудовлетворённость. Чуть расстроились: был момент у Фарфана, у меня, Жемалетдинов здорово вышел и мог отличиться», — сказал футболист.

Кроме того, полузащитник прокомментировал собственный выход на поле на 46-й минуте вместо Игнатьева.

«Другого шанса у меня нет. Если дают возможность, надо играть и показывать себя. Остаётся только работать и ждать такие матчи и время, которое даёт тренер», — заключил Тарасов.

Защитник Брайан Идову посетовал на низкую реализацию опасных моментов, созданных у ворот Игоря Акинфеева.

«В принципе, хорошо сегодня сыграли, особенно во втором тайме. В концовке, можно сказать, упустили победу. Будем дальше работать над завершением, чтобы в будущем этого не происходило. Борьба продолжается? Конечно, обязательно», — цитирует Идову пресс-служба «Локомотива».