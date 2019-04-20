Дивеев получил травму в матче ЦСКА — «Локомотив»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев не сумел продолжить матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:1), покинув поле на носилках.

В концовке поединка 19-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами. Молодой футболист не сумел продолжить поединок и покинул поле на носилках. ЦСКА доигрывал матч вдесятером, так как тренер команды Виктор Гончаренко использовал все замены.

Дивеев присоединился к армейцам в зимнее трансферное окно, перейдя из «Уфы» на правах аренды. Степень тяжести травмы и сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя в матче 24-го тура РПЛ.