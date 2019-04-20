Дивеев получил травму в матче ЦСКА — «Локомотив»

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев не сумел продолжить матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:1), покинув поле на носилках.
Дивеев получил травму в матче ЦСКА — «Локомотив»
  • РИА Новости

В концовке поединка 19-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами. Молодой футболист не сумел продолжить поединок и покинул поле на носилках. ЦСКА доигрывал матч вдесятером, так как тренер команды Виктор Гончаренко использовал все замены.

Дивеев присоединился к армейцам в зимнее трансферное окно, перейдя из «Уфы» на правах аренды. Степень тяжести травмы и сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя в матче 24-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить