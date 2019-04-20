Гончаренко рассказал, что давило на игроков ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный исход матча с «Локомотивом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас продолжается цикл игр, когда играем и хорошо, и плохо — отрезками. Сегодня сравняли счёт, но во втором тайме не играли в атаку, а сдерживали «Локомотив». Уровень ответственности давил на команды», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

«Локомотив» и ЦСКА завершили матч на «РЖД Арене» вничью со счётом 1:1. Обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице РПЛ — второе и четвёртое места соответственно.

Ранее Юрий Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не смог удержать победу в матче с ЦСКА.