Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не смог удержать победу в матче с ЦСКА
- РИА Новости
«Хороший матч. Очень напряжённый. Жалко, что он закончился вничью. Мы уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд, мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, а мы не смогли», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
Он отметил, что проведённые замены положительно отразились на игре команды.
«Очко — движение вперёд. Я всегда так говорил», — добавил специалист.
«Локомотив» и ЦСКА завершили матч на «РЖД Арене» вничью со счётом 1:1. Обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице РПЛ — второе и четвёртое места соответственно.
Ранее сообщалось, что Игорь Дивеев получил травму в матче ЦСКА — «Локомотив».