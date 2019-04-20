Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не смог удержать победу в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный исход матча с ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хороший матч. Очень напряжённый. Жалко, что он закончился вничью. Мы уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд, мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, а мы не смогли», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Он отметил, что проведённые замены положительно отразились на игре команды.

«Очко — движение вперёд. Я всегда так говорил», — добавил специалист.

«Локомотив» и ЦСКА завершили матч на «РЖД Арене» вничью со счётом 1:1. Обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице РПЛ — второе и четвёртое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Игорь Дивеев получил травму в матче ЦСКА — «Локомотив».