Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не смог удержать победу в матче с ЦСКА

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный исход матча с ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не смог удержать победу в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Хороший матч. Очень напряжённый. Жалко, что он закончился вничью. Мы уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд, мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, а мы не смогли», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Он отметил, что проведённые замены положительно отразились на игре команды.

«Очко — движение вперёд. Я всегда так говорил», — добавил специалист.

«Локомотив» и ЦСКА завершили матч на «РЖД Арене» вничью со счётом 1:1. Обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице РПЛ — второе и четвёртое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Игорь Дивеев получил травму в матче ЦСКА — «Локомотив».

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