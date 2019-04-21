«Испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира»: о чём говорили тренеры и игроки после матча «Зенит» — «Краснодар»

Футболисты «Зенита» больше хотели победить во встрече с «Краснодаром»,. Об этом завил наставник санкт-петербуржцев Сергей Семак после матча 24-го тура РПЛ. Он признался, что считает прошедшую игру лучшей в своей тренерской карьере. Автор дубля в ворота Матвея Сафонова Артём Дзюба заявил, что испытал те же эмоции, что и во время чемпионата мира. Главный тренер гостей Мурад Мусаев отметил, что теперь его подопечным будет ещё сложнее бороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

«В дополнительное время мы больше хотели победить»

«Зенит» ещё на один шаг приблизился к чемпионству в нынешнем сезоне благодаря победе над «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев, хотя интрига в ней продолжала жить до самых последних минут.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак указал на некоторую нестабильность в действиях своих подопечных.

«Думаю, это действительно самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере. Хорошо начали, создали много моментов. К сожалению, не смогли забить. После гола (Артёма Дзюбы. — RT) стали играть хуже, пропустили. В конце сумасшедший удар Маурисио Перейры мог всё поменять. Но в дополнительное время, мне кажется, мы больше хотели победить», — цитирует наставника Sport24.

Кроме того, он похвалил нападающих команды, которым удалось создать много опасных эпизодов и держать соперника в напряжении.

«В атаке мы действовали активно. Игра была достаточно открытая, техничная. У нас были очень острые моменты и мяч каким-то чудом не залетал в ворота. Мы знаем наши проблемы. Невозможно обезопасить себя от пропущенных голов и от опасностей у своих ворот», — добавил Семак.

На данный момент «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко. На восемь очков от него отстаёт московский «Локомотив». Тем не менее, наставник отметил, что пока о чемпионстве санкт-петербуржцев говорить рано.

«Довольны сегодняшней победой, но концовка получилась сумасшедшей. Мы этого хотели, а не просто отстоять ничью. Я работаю над тем, чтобы достигать нужного результата с теми игроками, которые есть. Когда у нас возникнут другие возможности, будем отталкиваться от них», — заключил Семак.

Одним из авторов забитого года в ворота «Краснодара» стал защитник Ярослав Ракицкий, который двумя днями ранее стал отцом. Он поделился эмоциями по поводу сразу двух радостных событий в своей жизни, однако подчеркнул, что не мог оставить команду в столь ответственный момент.

«Это действительно лучшая неделя в моей жизни. Сегодня была фантастическая игра. Поздравили командно мою супругу и ребёнка. Эмоции переполняют, побыстрее бы в Питер — и к жене», — рассказал украинец.

Футболист отдал должное сопернику, а также выразил благодарность партнёрам по команде.

«Активное начало в исполнении «Зенита»? Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, но Матвей Сафонов в первом тайме творил невероятное. Могли четыре мяча забить и потом спокойненько доигрывать, но вратарь — молодец. А Дзюба вообще красавец, забил решающий гол», — сказал Ракицкий.

Дубль во встрече с «Краснодаром» на своё счёт записал нападающий Дзюба. Он был краток в своих послематчевых комментариях, однако выразил всю суть произошедшего.

«Рад, что испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира», — заявил форвард.

В столь напряжённом матче не могло обойтись и без спорных эпизодов. Так, арбитр Сергей Карасёв принял решение не удалять полузащитника гостей Маурисио Перейру после грубого подката под Магомеда Оздоева. Хавбек не стал критиковать судью, однако выразил мнение, что соперник действовал против правил.

«Самое главное, что выиграли, непередаваемые эмоции. Стоило ли удалять Перейру? Есть судейские комитет, который будет смотреть этот эпизод. У меня претензий к Карасёву нет, он увидел то, что увидел. Сегодня было много спортивной борьбы. Но уругваец действовал не по-спортивному», — рассказал Оздоев.

Многие игроки признавались, что победа далась им крайне нелегко. Так, нападающий Сердар Азмун подчеркнул, что положительного исхода удалось добиться благодаря присутствию в команде опытных футболистов.

«Очень сложный матч, но главное, что мы действовали с большим желанием. Старались, но Сафонов вытаскивал непростые мячи. Если честно, первый раз вижу такую игру вратаря. Счёт был 2:2, мы не проигрывали и продолжали биться до конца», — подвёл итоги иранец.

«Отдали все силы и эмоции»

В стане «Краснодара» царила другая атмосфера. По мнению главного тренера команды Мурада Мусаева, его подопечным не хватило выдержки в концовке встречи, что привело к пропущенному голу.

«Мы должны были до конца играть на победу и хотели это сделать. Но нужно быть спокойным, расставиться и готовить свою атаку. Спешить было некуда. Особо довольным сегодня быть нечем», — рассказал специалист.

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Тем не менее, несмотря на поражение он отметил положительный настрой своих футболистов, которые сделали всё возможное, чтобы победить.

«Нужно играть строже в обороне и меньше позволять сопернику. Доволен тем, что отдали все силы и эмоции, зрители это видели. Но нам не хватает резерва, так как ряд важных футболистов, таких как Ари, Кристоффер Ольссон и Шарль Каборе, были травмированы. Трудно восполнить эти потери», — добавил он.

Отставание «Краснодара» от «Зенита» в турнирной таблице возросло до девяти очков. Мусаев отметил, что команда практически потеряла шансы на чемпионство и теперь будет бороться за попадание в Лигу Европы.

Полузащитник Виктор Классон отметил, что игрокам оборонительной линии не удалось справиться с напором нападающих сине-бело-голубых.

«По какой-то причине мы позволили создать «Зениту» много моментов, не смогли нейтрализовать Дзюбу, позволили ему многое. Но мы неплохо играли в атаке. Наше второе взятие ворот по красоте схоже с голом Шапи «Валенсии»? Нет сымсла их сравнивать, когда не выигрываешь», — заявил швед.

Одним из лучших игроков встречи в составе «Краснодара» безусловно может считаться Сафонов. Однако, сам голкипер признался, что не чувствовал себя героем, так как матч складывался напряжённо на протяжении всех 90 минут.

«Больше ждал, когда это всё прекратится, потому что нас гнали в первые 20 минут. Надеялся, что мы просто переломим игру. Что произошло во время гола Дзюбы? Не знаю, наверно, он просто выиграл позицию и забил. Тяжело было достать этот мяч, надо на повторе смотреть, почему так получилось», — отметил вратарь.