12-й мяч Чалова, возвращение Васина и три травмы: «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Железнодорожники открыли счёт в самом начале встречи, а армейцы отыгрались благодаря 12-му мячу Фёдора Чалова в текущем сезоне РПЛ. Игра была омрачена сразу тремя травмами: повреждения получили Родриго Бекао, Игорь Дивеев и Владислав Игнатьев.

ЦСКА без Фернандеса и рискованная тактика от Сёмина

20 апреля вполне могло стать определяющим днём для РПЛ, ведь на эту дату запланировано сразу два ключевых матча в борьбе как за чемпионство, так и за медали.

Московское дерби могло внести серьёзную корректировку в турнирную таблицу и даже возродить «золотую гонку», ведь у железнодорожников появилась возможность сократить отставание от питерцев всего до трёх очков.

У ЦСКА же были свои задачи. После незапланированных потерь в матчах с уступающими в классе «Уфой» и «Оренбургом» армейцы лишились места в тройке и максимально усложнили своё положение. При этом в клубе не скрывают, что стремятся по итогам сезона снова попасть в Лигу чемпионов. А победа над «Локо» и поражение «Зенита» могли даже вернуть команду в чемпионскую гонку.

Однако в проигранной встрече с «Оренбургом» красно-синие понесли серьёзную потерю — красную карточку получил Марио Фернандес. Таким образом, натурализованный бразилец лишился возможности сыграть в дерби и пропустил лишь второй матч РПЛ в текущем сезоне.

В результате Фернандеса на правом фланге обороны заменил Кирилл Набабкин, а слева сыграл Георгий Щенников. В центр же вернулся восстановившийся после травмы Хёрдур Магнуссон.

У «Локо» вместо приболевшего Ведрана Чорлуки на поле вышел автор победного мяча в ворота армейцев в матче первого круга Бенедикт Хёведес. При этом Сёмин в отсутствие дисквалифицированного Дмитрия Баринова рискнул и решил сыграть с одним опорником — Гжегожем Крыховяком, зато получил возможность бросить в бой всех своих ключевых созидателей: братьев Миранчуков, Мануэла Фернандеша, Джефферсона Фарфана и Фёдора Смолова.

Быстрый гол Хёведеса и ответ Чалова

Игра с первых минут завладела вниманием болельщиков, поскольку получилась достаточно динамичной и интересной. Футболисты с азартом включились в выяснение отношений на поле и с желанием сражались за каждый мяч. Иногда это перетекало в излишнюю грубость. Так, Антон Миранчук в одном из эпизодов сзади ударил по ногам Родриго Бекао, за что получил жёлтую карточку.

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ЦСКА начал матч активнее, но счёт уже на 13-й минуте открыли железнодорожники, причём отличиться снова удалось Хёведесу. После подачи углового немец остался в штрафной соперника, и Фёдор Смолов с правого края вырезал идеальный навес. Немцу оставалось лишь расстрелять ворота с ближней дистанции. Не лучшим образом в данной ситуации действовал Магнуссон, который не успел за оппонентом.

Пропустив, армейцы осадили чужую штрафную, однако проникнуть внутрь у них получалось далеко не всегда. Порой гости пытались выносить мяч вперёд на Смолова, и тот достаточно успешно цеплялся за него. При этом большую часть подборов выигрывали именно подопечные Виктора Гончаренко. Возможно, сказывалось отсутствие второго опорника у хозяев.

Не всегда идеально понимали друг друга и Хёведес с Соломоном Кверквелией. Однажды они едва не позволили Чалову убежать на рандеву с Маринато Гильерме, но успели исправить свою ошибку.

И всё-таки Фёдор незадолго до перерыва забил. Никола Влашич пасом из глубины бросил лучшего бомбардира в прорыв. Форварда быстро догнал Кверквелия, однако Чалов одним касанием ушёл от визави и пробил под опорную ногу вратарю. Гилерме был близок к тому, чтобы отразить удар, но мяч от его руки заскочил в сетку. Фёдор же отметился 12-м голом в текущем сезоне РПЛ и впервые в карьере огорчил «Локомотив».

Эпидемия травм и нереализованные моменты «Локо»

А вот второй тайм получился куда менее зрелищным, и причиной тому во многом стала тактическая замена от Сёмина. Вместо Фернандеша на поле вышел второй опорный полузащитник Дмитрий Тарасов. Таким образом, контратаковать армейцам стало гораздо сложнее.

Вдобавок из-за травмы тренерскому штабу хозяев пришлось снимать с игры Владислава Игнатьева. Его место на правом фланге занял Брайан Идову. Не обошлось без повреждений и у ЦСКА. Бекао в том самом столкновении с Антоном Миранчуком получил болезненный ушиб и был заменён. Зато на поле появился восстановившийся после травмы Виктор Васин. Для него эта игра стала первой за год и почти два месяца.

«Локомотив» в первом тайме принялся атаковать, но армейцы достаточно спокойно отражали наскоки соперника. Впереди же пытался тащить мяч к чужой штрафной Влашич. Как итог, Зоран заработал на себе сразу две жёлтые карточки для соперников — горчичники получили Идову и Крыховяк.

Однако впереди у ЦСКА практически ничего не получалось. Из опасных моментов можно вспомнить лишь удар Васина головой после подачи углового и выстрел Чалова из пределов штрафной выше ворот.

Преимущество железнодорожников между тем становилось всё весомее, а гости, напротив, начинали всё больше уставать. За 15 минут до конца игры хозяева окончательно закрыли оппонента в его штрафной, но красно-синие держались из последних сил. В одном из эпизодов после ошибки молодого Игоря Дивеева один на один с Акинфеевым едва не вырвался Фарфан, но Игорь своевременно бросился нападающему в ноги и получил болезненный ушиб.

На последние минуты Сёмин бросил в бой ещё одного нападающего, Рифата Жемалетдинова, но и это не помогло «Локо» вырвать три очка. Гости же в концовке остались ещё и без Дивеева, который получил травму, столкнувшись головой с собственным партнёром.

Таким образом, московское дерби закончилось ничьей, которая не устроила обе команды. ЦСКА не сумел вернуться в тройку, а железнодорожники предоставили шанс «Краснодару» и «Зениту» уйти в отрыв.