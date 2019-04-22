Дубль Дзюбы, гол на 12-й секунде в Екатеринбурге и тяжёлое сотрясение мозга у Дивеева: чем запомнился 24-й тур РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» провели один из самых зрелищных матчей национального чемпионата в последние годы. Артём Дзюба прервал безголевую серию и оформил дубль. Андрей Егорычев из-за штрафной поразил ворота соперника на 12-й секунде встречи в Екатеринбурге, а защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил тяжёлое сотрясение мозга в московском дерби с «Локомотивом». RT рассказывает о главных событиях 24-го тура РПЛ.

Пятый гол Иванова и невероятный промах

Открылся 24-й тур чемпионата России кавказским дерби между «Анжи» и «Ахматом». Матч сложно было назвать принципиальным, несмотря на то что хозяевам необходимо было набирать очки, чтобы постараться избежать прямого вылета. Свидетельствовали об этом и пустые трибуны стадиона в Каспийске.

Невзирая на финансовые неурядицы, хозяева сумели потрепать нервы гостям и более 70 минут сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Подопечные Магомеда Адиева могли даже забить, но не реализовали несколько моментов. Самый опасный из них упустил Андрес Понсе, с пары метров пробивший выше ворот.

А незадолго до окончания встречи «Ахмат» всё же вырвал победу. После подачи углового Олег Иванов головой пробил в дальний угол и записал себе в актив пятый гол в текущем сезоне РПЛ. Отдавший ему передачу бразилец Раванелли набрал девятый балл за результативность (4 + 5). По этому показателю он является лучшим в команде.

Гол на третьей минуте и недовольство судейством

Потерпел поражение в субботу и другой аутсайдер — «Уфа»: башкирская команда дома уступила «Арсеналу». Туляки открыли счёт уже на третьей минуте благодаря точному удару Зелимхана Бакаева, а в середине тайма второй мяч забил Игорь Горбатенко.

Несмотря на крайне неудачное начало, хозяева не отпустили руки и сумели сократить отставание до минимума. Лучший бомбардир «Уфы» Сильвестр Игбун забил уже седьмой мяч в текущем сезоне РПЛ и повторил личный рекорд по количеству голов в чемпионате России.

Во втором тайме подопечные Вадима Евсеева изо всех сил пытались отыграться, но не сумели ещё раз поразить ворота Артура Нигматуллина. При этом у хозяев осталось немало претензий к арбитру Владимиру Москалёву, который принял несколько спорных решений. После матча их сформулировал женский фанатский сектор «Уфы» в открытом письме к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Девушки попросили функционера дать объективную оценку произошедшему.

«Впервые в истории матчей «Уфы» мы увидели такое отвратительное судейство. Неудивительно, что болельщики нашего клуба в конце матча даже нецензурно хором ругали рефери. Мы, конечно, не специалисты в области судейства, но даже в этом случае смущает статистика нарушений в матче (22-4). Обращаемся к вам, уважаемый Александр Анатольевич, как к специалисту и просим прокомментировать», — говорится в письме, размещённом на странице женского фанатского объединения «Уфы» в социальной сети «ВКонтакте».

Первый разгром за семь месяцев и ошибки «Ростова»

Важнейший матч в борьбе за путёвку в Лигу Европы состоялся в Оренбурге, где одноимённая команда принимала «Ростов», одолевший в предыдущем туре дома «Спартак». Однако после громкой победы у подопечных Виктора Карпина, видимо, не осталось эмоций на куда более скромного соперника — иначе чем ещё объяснить разгромное поражение.

Правда, и везение команде в этот день не сопутствовало. В частности, открыть счёт в конце первого тайма «Оренбургу» помог срезавший мяч в собственные ворота Матиас Норманн. А уже после перерыва хозяев в одном из эпизодов спасла перекладина, а в другом — судья на линии, отменивший мяч гостей из-за положения вне игры.

К тому же в моменте со вторым голом хозяев грубую ошибку на выходе допустил Сергей Песьяков. После неё 20-летнему воспитаннику «Локомотива» Артёму Галаджану оставалось головой лишь пробить по пустым воротам и отпраздновать свой дебютный мяч в РПЛ. А в добавленное судьёй время молодой нападающий помог отличиться Григорию Чиркину — также воспитаннику железнодорожников.

Таким образом, «Оренбург» одержал первую разгромную победу в РПЛ более чем за семь месяцев и сравнялся с «Ростовом» по количеству набранных очков.

Конец неудачной серии «Динамо» и гол Панченко

Не менее важным событием стала долгожданная победа «Динамо». Бело-голубые обыграли с минимальным счётом «Крылья Советов» и набрали три очка в чемпионате страны впервые за шесть матчей.

При этом столичному коллективу сопутствовало везение. Единственный мяч подопечные Дмитрия Хохлова забили благодаря рикошету. На 66-й минуте Кирилл Панченко пробил из-за пределов штрафной. Снаряд попал в Мирала Самарджича и дезориентировал Сергея Рыжикова, после чего залетел в сетку.

Этот гол был невероятно важен и для самого перенёсшего тяжелую травму Панченко, который в текущем сезоне отличился лишь во второй раз.

Эпидемия травм и невезение чемпиона

Воскресенье порадовало болельщиков сразу двумя принципиальными матчами в борьбе за чемпионство. В первом из них в рамках московского дерби сошлись «Локомотив» и ЦСКА. Обеим командам нужна была только победа, поэтому встреча получилась предельно эмоциональной и боевой.

Серьёзный настрой футболистов зачастую приводил к жёстким стычкам, поэтому неудивительно, что не смогли доиграть матч сразу три футболиста. Уже в перерыве поле пришлось покинуть Родриго Бекао и Владиславу Игнатьеву. А в конце поединка тяжёлое сотрясение мозга получил Игорь Дивеев. Молодой защитник ЦСКА столкнулся головами с собственным партнёром — Якой Бийолом.

Так армейцы после дерби остались сразу без двух ключевых исполнителей в центре обороны. Зато после перерыва на поле впервые за год и два месяца вышел Виктор Васин.

Мячей было забито немного — всего два. На 13-й минуте счёт открыл «Локомотив». Ворота подопечных Виктора Гончаренко после подачи с фланга Фёдора Смолова удалось поразить Бенедикту Хёведесу. Для немца ЦСКА превратился в любимую российскую команду — ведь он забивал красно-синим и в матче первого круга. Тогда гол защитника принёс железнодорожникам три очка.

На этот раз «Локо» пришлось довольствоваться одним. В самом конце первого тайма Фёдор Чалов после передачи Николы Влашича ушёл от Соломона Кверквелии и пробил под опорную ногу Маринато Гилерме. Так лучший на данный момент бомбардир РПЛ забил 12-й мяч в текущем сезоне национального первенства, а заодно впервые в карьере огорчил «Локомотив».

Во втором тайме хозяева владели абсолютным преимуществом, но так и не смогли забить. В нескольких эпизодах Игорь Акинфеев откровенно спас команду и помог ей добиться стратегически важной ничьей.

Очередной гол Ракицого со штрафного и дубль Дзюбы

Сразу после окончания столичного дерби один из лучших матчей чемпионата страны за последние годы выдали «Краснодар» и «Зенит». В этой игре было всё: и невероятные сейвы вратарей, и потрясающие голы, и красивые финты, и даже массовая потасовка. Обе команды стремились играть в атаку и подарили болельщикам настоящее зрелище.

Активнее встречу начали питерцы, которые уже на первых минутах создали несколько опаснейших моментов, однако выше всяких похвал действовал Матвей Сафонов, совершивший целый ряд впечатляющих сейвов.

Тем не менее стартовый навал «Зенита» увенчался успехом, и счёт открыл Артём Дзюба. Форварду удалось забить первый мяч в РПЛ за полгода и прервать 12-матчевую сухую серию.

Произошедшее взбодрило «Краснодар», и он быстро отыгрался благодаря удару Ивана Игнатьева, подкараулившего отскок в чужой вратарской. Тут же Виктор Классон едва не вывел хозяев вперёд, но Андрей Лунёв грудью отразил мощный выстрел полузащитника.

Во втором тайме команды продолжили радовать присутствующих искромётным футболом с огромным количеством моментов и ударов. За всю игру соперники нанесли по воротам друг друга 35 выстрелов. Для сравнения: «Локо» и ЦСКА обменялись лишь 18.

Забить же удалось Ярославу Ракицкому (причём украинец в третий раз в текущем сезоне РПЛ отличился ударом со штрафного), а затем команда поздравила его с рождением сына.

На этом игра не закончилась. Толчком к новому всплеску эмоций стала травма Магомеда Оздоева и его долгий уход на замену, который спровоцировал массовую потасовку. Справедливости ради стоит отметить, что полузащитник был близок к тому, чтобы сломать ногу после контакта с Маурисио Перейрой.

В результате судья Сергей Карасёв добавил к основному времени матча семь минут и на первой из них всё тот же Перейра забил потрясающий по красоте мяч. В 150-м матче в составе южан уругваец из-за пределов штрафной послал снаряд точно в ближнюю девятку.

Но и это был ещё не конец. На пятой добавленной минуте «Зенит» заработал угловой. После подачи стандарта Дзюба продавил Александра Мартыновича, с которым едва не подрался в ходе потасовки, и отправил победный мяч в ворота «Краснодара». В самый нужный момент Артём прервал безголевую серию и приблизил питерцев к чемпионству.

Быстрый обмен голами и характер «Урала»

В воскресенье состоялись менее знаковые матчи, но в одном из них был зафиксирован самый быстрый мяч в текущем сезоне РПЛ. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев огорчил «Рубин» красивым дальним ударом уже на 12-й секунде. При этом рекорд чемпионата страны до сих пор принадлежит Алексею Бычкову из «Шинника», который в 1999-м поразил ворота «Ротора» на девятой секунде.

Однако казанцы отреагировали на произошедшее достойно и сравняли счёт уже на четвёртой минуте благодаря точному удара Дмитрия Полоза. Могло показаться, что футболисты действуют под впечатлением от матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Но в отличие от той встречи игроки в Екатеринбурге взяли паузу и больше не забивали вплоть до самой концовки. И лишь на 85-й минуте, когда казалось, что матч завершится вничью, хозяевам удалось вырвать важнейшую победу после розыгрыша стандартного положения. Навес Отмана Эль-Кабира замкнул вышедший на замену Эрик Бикфалви.

Возвращение Аленичева на «Открытие-Арену» и дебютный мяч Рассказова

Завершился тур встречей «Спартака» и «Енисея» в Москве. Красно-белые просто не имели права терять очки в матче с аутсайдером, поскольку получили отличную возможность приблизиться к первой тройке, и в результате одержали дежурную победу.

Однако открыть счёт команде долго не удавалось. Более того, в первом тайме гости выглядели не хуже фаворита, а для главного тренера красноярцев эта игра была особенной. Дмитрий Аленичев впервые гостил на «Открытие-Арене» после отставки из родной команды.

Тем не менее перед перерывом красно-белым всё же удалось забить. Николай Рассказов подключился к атаке по правому флангу, получил передачу от Луиса Адриано, убрал защитника на замахе и забил дебютный мяч во взрослом футболе.

Во втором же тайме «Спартаку» облегчила задачу травма Артура Саркисова. Нападающий сразу после выхода на поле получил повреждение и не смог продолжить игру. При этом все замены Аленичев к тому моменту уже сделал. «Енисею» почти полчаса пришлось действовать в меньшинстве.

В результате точку в матче поставил вернувшийся в состав после скандальной истории с избиением гражданина США Аяз Гулиев.

Так «Спартак» набрал важные три очка, а единственной ложкой дёгтя для команды стала травма Рассказова в самом конце встречи. Вместо него на поле вышел Андрей Ещенко, который лишь недавно восстановился после разрыва крестообразных связок.