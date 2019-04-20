«Арсенал» на выезде победил «Уфу» в 24-м туре РПЛ

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Тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Уфу» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Арсенал» на выезде победил «Уфу» в 24-м туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась в пользу гостей — 2:1.

В самом начале встречи тульский коллектив вышел вперёд благодаря голу Зелимхана Бакаева. На 24-й минуте Игорь Горбатенко увеличил преимущество «Арсенала». Хозяева смогли отыграть только один мяч усилиями Сильвестра Игбуна на 38-й минуте.

«Арсенал» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Уфимцы же остались на 14-й строчке с 21 баллом.

Ранее «Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ.

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