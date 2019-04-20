«Ростов» разгромно проиграл «Оренбургу» в 24-м туре РПЛ
- @rostovfc
Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу команде принесли голы Артёма Галаджана и Григория Чиркина. Автогол в пассиве Матиаса Норманна.
«Оренбург» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, опередив опустившийся на седьмую строчку «Ростов», в активе которого также 35 очков, по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» на выезде одолел «Уфу» в матче 24-го тура РПЛ.