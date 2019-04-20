«Ростов» разгромно проиграл «Оренбургу» в 24-м туре РПЛ

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«Ростов» потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» разгромно проиграл «Оренбургу» в 24-м туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу команде принесли голы Артёма Галаджана и Григория Чиркина. Автогол в пассиве Матиаса Норманна.

«Оренбург» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, опередив опустившийся на седьмую строчку «Ростов», в активе которого также 35 очков, по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на выезде одолел «Уфу» в матче 24-го тура РПЛ.

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