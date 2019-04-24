Дубль Фарфана, промах Миранчука и пенальти на Зуеве: «Локомотив» победил «Ростов» в 25-м туре РПЛ

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ со счётом 2:1 благодаря дублю Джефферсона Фарфана. Железнодорожники забили первый мяч в самом начале встречи, но хозяева отыгрались благодаря пенальти, который заработал Александр Зуев. Во втором тайме Алексей Миранчук отметился невероятным промахом с пары метров, но Фарфан смог принести своей команде победу, пробив головой после розыгрыша углового.

Новая встреча Карпина и Сёмина

24-й тур РПЛ открылся интереснейшим противостоянием «Ростова» и «Локомотива». Цена поражения в этом матче была невероятно высока, ведь обе команды сражаются за попадание в еврокубки. Железнодорожники расположились на втором месте и претендуют на путёвку в Лигу чемпионов, тогда как жёлто-синие рассчитывают пробиться в Лигу Европы.

При этом подопечные Валерия Карпина демонстрируют не самые стабильные результаты. После победы над «Спартаком» коллектив с юга России до одного балла сократил отставание от соперника, который как раз и занимает пятое место, позволяющее пройти в ЛЕ. Но в следующем туре «Оренбург» на выезде разгромил «Ростов», чем ухудшил положение последнего.

Команда Юрия Сёмина в отличие от соперника подобных спадов себе не позволяет и в новом году набирает очки практически по чемпионскому графику. В семи весенних матчах «Локо» одержал четыре победы и ни разу не проиграл. Ничьи с «Зенитом» и ЦСКА вполне можно назвать рабочими. Единственную невынужденную осечку красно-зелёные допустили в игре первого мартовского тура с «Крыльями Советов» — 2:2.

А вот противостояние с «Ростовом» уже стало излюбленным для железнодорожников, ведь в этом сезоне команды будут вынуждены встретиться сразу четыре раза, поскольку попали друг на друга в полуфинале Кубка страны. Первый матч между ними в Черкизово завершился вничью — 2:2, и теперь всё решится в Ростове-на-Дону 15 мая. Таким образом, спустя всего две недели коллективу Сёмина придётся возвращаться на юг страны.

Что же касается составов команд на отчётный матч, то оба тренера не обошлись без сюрпризов. Так, Сёмин оставил в запасе Фёдора Смолова, зато на поле с первых минут вышел Рифат Жемалетдинов. Также из-за различных повреждений не могли помочь команде Игорь Денисов, Владислав Игнатьев и Ведран Чорлука.

В сложившихся условиях тренерский штаб красно-зелёных решил «отзеркалить» схему соперника и сыграть в три центральных защитника. При этом к своей штрафной опустился Гжегож Крыховяк.

Карпин же был вынужден обойтись без получившего травму Романа Ерёменко. Место финна занял казахстанский новичок команды Бактийор Зайнутдинов.

Быстрый гол и грамотная тактика «Локомотива»

Начало матча получилось для «Локомотива» более чем успешным, ведь уже на пятой минуте гостям удалось открыть счёт. Железнодорожники провели грамотную быструю атаку, а Алексей Миранчук, оказавшись с мячом в штрафной, не пожадничал и отдал передачу на Джефферсона Фарфана, который точно пробил в ближний угол и записал на свой счёт шестой гол в текущем сезоне РПЛ.

Столь неудачное для «Ростова» начало вынудило команду идти вперёд, чего соперник и ждал. Сёмин в этом матче сделал ставку на быстрые контрвыпады, и данная тактика до поры полностью себя оправдывала. При этом железнодорожники при потере мяча моментально включали высокий прессинг, а на своей половине поля вынуждали хозяев уходить во фланги, откуда чаще всего шли не слишком опасные подачи, учитывая наличие у «Локо» сразу трёх мощных защитников.

Через центр же атаки у «Ростова» практически не проходили. Во-первых, хорошо действовали в опорной зоне Тарасов и Баринов, а во-вторых, команде явно не хватало Ерёменко, хотя его роль на себя пытался взять Ивелин Попов.

Однако незадолго до окончания первого тайма хозяева получили свой шанс и заработали абсолютно не вытекающий из логики игры пенальти. Тарасов в штрафной неаккуратно махнул ногой, пытаясь вынести мяч, и сбил юркого Александра Зуева. Судья Виталий Мешков не задумываясь указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Алексей Ионов. Так для «Локомотива» неожиданно всё началось с начала.

Давление гостей и жаркая концовка

Ничья, разумеется, не устраивала сражающийся за медали «Локомотив», и после перерыва гости вынуждены были идти вперёд и раскрываться. «Ростов» же получил возможность действовать в излюбленной манере — на контратаках.

Однако, забегая вперёд, стоит сказать, что подопечные Сёмина не позволяли сопернику слишком много. Во втором тайме моментов у хозяев практически не было. Вспоминается разве что опасный выпад по правому флангу, который завершился не слишком удачным прострелом Ионова, и навал уже в добавленное арбитром время.

У «Локомотива» до поры игра на чужой половине тоже не клеилась, но постепенно команда начала создавать моменты. Часто это удавалось Алексею Миранчуку, который разрезающими передачами за спину защитникам выводил Фарфана на опасные удары. В одном из таких эпизодов лишь неточность спасла «Ростов» от верного гола — перуанец из убойной позиции пробил в Сергея Песьякова.

А за 15 минут до финального свистка стопроцентный момент загубил сам Алексей. После прострела Мацея Рыбуся Миранчук оказался прямо перед пустым дальним углом, но фантастическим образом пробил в штангу с пары метров.

И всё же «Локо» удалось дожать соперника. После розыгрыша углового всё тот же Рыбусь выполнил великолепную подачу на линию вратарской с левого фланга, а Фарфан, отклеившись от Рагнара Сигурдссона, головой спокойно пробил в дальний угол и оформил дубль.

Додержать преимущество для действующих чемпионов было делом техники, хотя в концовке ростовчане устроили навал на ворота Гилерме и едва не отправили в них мяч. Тем не менее счёт не изменился, и железнодорожники набрали важнейшие три очка и сохранили за собой второе место.