Дубль Фарфана помог «Локомотиву» победить «Ростов» в 25-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» в гостях одержал победу над «Ростовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

На пятой минуте Джефферсон Фарфан вывел гостей вперёд. Незадолго до перерыва «Ростов» ответил голом с пенальти — отличился Алексей Ионов. На 83-й минуте Фарфан оформил дубль и принёс победу подопечным Юрия Сёмина.

«Локомотив» занимает второе место с 46 очками. «Ростов» располагается на седьмой позиции, имея в своём активе 35 баллов.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба был назван лучшим игроком 24-го тура РПЛ.