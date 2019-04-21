«Слышал крики «Шайбу, шайбу!»: как хоккеист «Ак Барса» Лукоянов стал нападающим футбольного КАМАЗа

Хоккеист казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов дебютировал в составе футбольного КАМАЗа. В матче 20-го тура Профессиональной футбольной лиги с «Уфой-2» он вышел на замену на 85-й минуте. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу его нового коллектива. Лукоянов особо отметил тёплый приём со стороны партнёров и поддержку трибун. Решение перейти в футбол он объяснил тем, что ему захотелось «сравнить хоккей с этим видом спорта». По словам спортивного директора клуба из Набережных Челнов Сергея Хламина, контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов выступил в составе КАМАЗа в матче 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Соперником коллектива из Набережных Челнов стала «Уфа-2», и встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Евгения Ефремова.

30-летний хоккеист, в своей новой команде занимающий привычную для себя позицию нападающего, вышел на поле на 85-й минуте встречи вместо автора дубля Давида Караева. Несмотря на то что Лукоянову пока не удалось отличиться в новом амплуа, он остался доволен своим дебютом.

«Команда вела с комфортным счётом 2:0. Хорошо, что так всё случилось. Вышел на восемь минут, думаю, этого более чем достаточно. Тренер просил действовать корпусом, сохранять мяч, цепляться за него, показывать агрессивную игру. Конечно, сложно это всё — бегать и не думать может любой, а понимать, когда нужно взорваться, сыграть в прессинге, тяжелее. Жаль, что не получилось ударить по воротам, но мяча коснулся», — цитирует спортсмена официальный сайт «Ак Барса».

По словам Лукоянова, партнёры по команде хорошо приняли новичка, старались помочь ему не только во время тренировочного процесса, но и на поле. Кроме того, в преддверии воскресного матча с «Уфой-2» он посетил занятия двукратного чемпиона России — казанского «Рубина».

Новость о переходе хоккеиста в КАМАЗ положительно восприняли и поклонники челнинцев.

«Эмоции не передать словами — такие же, как в начале моей хоккейной карьеры. Болельщики тоже приняли, я даже слышал крики «Шайбу, шайбу!». Сегодня сюда приехало много людей посмотреть матч, это хорошая популяризация хоккея и футбола. Команда победила, я вышел на замену. Это надолго останется в истории двух видов спорта и моей лично», — добавил форвард.

Лукоянов является воспитанником казанского хоккея. С ноября 2011 года он выступает за «Ак Барс», с которым в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провёл 66 встреч, в которых набрал 32 очка по системе «гол плюс пас».

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Информация о том, что нападающий присоединился к КАМАЗу, появилась ещё в феврале нынешнего года. Однако лишь несколько дней назад стало известно, что он заявлен в состав команды на предстоящий тур ПФЛ. При этом многие задавались вопросом, как спортсмен будет совмещать старую и новую работы, так как его контракт с «Ак Барсом» был рассчитан до конца апреля. Однако, по словам юриста Михаила Прокопца, такая ситуация допустима в том случае, если два коллектива не имеют друг к другу претензий.

«Такое нигде не запрещается. Спортсмен может выступать хоть в трёх видах, главное, чтобы он был надлежащим образом заявлен. В случае с футболом это должно было произойти до закрытия трансферного окна. Это обычная работа по совместительству. В наших футбольных регламентах нет пунктов, которые запрещают людям из других видов спорта принимать участие в соревнованиях», — пояснил Прокопец «Спорт-Экспрессу».

Сам Лукоянов объяснил своё решение желанием разнообразить профессиональную деятельность.

«Стал взрослее, и очень захотелось попробовать самому проверить себя, понять, насколько тяжело играть в футбол, сравнить хоккей с этим видом спорта», — приводят его слова «Челнинские известия».

Однако, по словам хоккеиста, футбол всегда занимал важное место в его жизни. До десятилетнего возраста он совмещал два вида спорта, однако впоследствии сделал выбор в пользу игры с шайбой. Кроме того, известно, что Лукоянов является поклонником московского «Спартака».

По словам спортивного директора ФК «КАМАЗ» Сергея Хламина, контракт нападающего рассчитан до конца сезона. В команде надеются, что присутствие на поле именитого спортсмена положительно скажется на популярности челнинцев.

«Если говорить о его игре, так скажем, он знаком с азами футбола. Мы надеемся, что его приход нам поможет в том числе в плане посещаемости. Надеялись, что придёт ещё больше людей. Сегодня присутствовали две тысячи болельщиков, это не самый плохой результат», — цитирует Хламина ТАСС.

Несмотря на заявления самого Лукоянова, многие предположили, что его переход из хоккея в футбол является лишь грамотным рекламным ходом. Однако, по мнению шестикратного чемпиона мира в составе сборной СССР Бориса Майорова, решение пригласить игрока свидетельствует о том, что он соответствует амбициям команды.

«Я никакого пиара в этом не вижу. Захотел человек поиграть в футбол — ну и ради бога! Я в своё время тоже в спартаковской команде мастеров выступал, ничего особенного тут нет», — отметил Майоров.