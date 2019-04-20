Армейский характер: ЦСКА вырвал победу у «Авангарда» в овертайме и впервые завоевал Кубок Гагарина

Московский ЦСКА впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Армейцы всухую обыграли «Авангард» в финальной серии плей-офф КХЛ. В четвёртом матче подопечные Игоря Никитина уступали омичам со счётом 0:2 после первого периода, но смогли перевести игру в овертайм, после чего Максим Мамин на 78-й минуте забросил решающую шайбу. ЦСКА стал первой командой в КХЛ, выигравшей плей-офф после победы в регулярном чемпионате.

Финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» подошла вплотную к своей развязке. Московским армейцам оставалось выиграть всего одну игру, чтобы наконец-то завоевать главный трофей в российском хоккее. Красно-синим до сих пор это не удавалось отчасти из-за «проклятия регулярки» — в эпоху КХЛ ещё ни одному победителю главного чемпионата не удавалось закончить сезон на мажорной ноте. ЦСКА трижды становился жертвой этого проклятия, но в этом году не побоялся возглавить турнирную таблицу в четвёртый раз.

Армейцы своими тремя победами в трёх стартовых матчах финала подготовились к тому, чтобы установить ещё одно историческое достижение. Ни одному клубу раньше не удавалось выиграть главную серию Кубка Гагарина всухую. Лучший шанс для этого был у «Салавата Юлаева» в 2011 году. Уфимцы тоже одержали три победы, но в Мытищах всё-таки позволили «Атланту» зацепить одну игру. Болельщики всерьёз обсуждали, что подопечные Вячеслава Быкова специально не сопротивлялись в четвёртой игре, чтобы отпраздновать триумф уже после возвращения домой.

У ЦСКА причин отказываться от второй победы в Балашихе не было — всё-таки ни подопечным Игоря Никитина, ни болельщикам армейцев не надо было ехать далеко от столицы, чтобы посмотреть потенциально последнюю игру сезона. Кубок Гагарина как раз только что вернулся на стадион «Балашиха Арена» из поездки в Омск, чтобы обрести нового хозяина. Но терять право на него в «Авангарде» не горели желанием. Даже с учётом того, что во всех предыдущих встречах омичи полностью уступали ЦСКА по всем игровым показателям, сдаваться они не собирались.

И «Авангард» дал последний бой. Сдержав стартовый штурм армейских хоккеистов, хозяева льда дождались удаления Сергея Андронова, чтобы перейти в тотальное наступление на ворота Ильи Сорокина. Вратарь ЦСКА всеми силами старался продлить свою рекордную сухую серию для финалов Кубка Гагарина, которая превзошла два часа. И в меньшинстве, и в равных составах Сорокин справлялся со своими обязанностями, творя порой настоящие чудеса в рамке.

Но на 12-й минуте Линден Вей не сумел по правилам остановить Анселя Галимова, и армейцы вновь остались с четырьмя полевыми игроками. За дело тогда взялся лучший снайпер омичей в плей-офф Сергей Шумаков. Первую попытку замкнуть пас от Коди Франсона он завалил, но заставил Сорокина в этом эпизоде потерять клюшку. Вратарю ЦСКА пришлось продолжить играть без своего оборудования, и с ещё одним добиванием Шумакова он уже не справился. Судьи пересмотрели гол на предмет возможной помехи вратарю со стороны Давида Деарне, но всё-таки засчитали взятие ворот, и «Авангард» впервые в этом финале повёл в счёте. Сухая серия Сорокина оборвалась на 137 минутах и 11 секундах.

От ЦСКА стоило ожидать, что команда попытается перехватить инициативу, но неожиданно омичи получили щедрый подарок от Антона Слепышева. Нападающий первого звена вёл борьбу у чужих ворот с Алексеем Емелиным, оба завалились на лёд и покатились к борту. На этом вполне рабочий эпизод должен был закончиться, но Слепышев под воздействием эмоций ударил лежащего соперника коньком в живот. Судьи были суровы и удалили армейца до конца матча, заодно предоставив «Авангарду» пять минут большинства.

Хотя омичи сами не были безгрешными и вскоре лишились Шумакова из-за симуляции, своим шансом они всё-таки воспользовались. Тейлор Бек щёлкнул по воротам мощно, но неточно. Шайба от борта отскочила на другой фланг, откуда её смог с острого угла добить Франсон. «Авангарду» удалось наконец-то отличиться в равных, пускай и неполных составах.

ЦСКА теперь для победы надо было забрасывать три шайбы за два с лишним периода. И хотя армейцы уже одержали три победы, для них это могло стать непосильной задачей. Ведь так часто огорчать Игоря Бобкова удавалось только в первом матче — во всех остальных играх в его смену в ворота «Авангарда» залетела всего одна шайба. Голкипер омичей был наравне со своим визави и в четвёртом матче всё так же не давал повода сомневаться в себе.

Во втором периоде Бобков всё-таки капитулировал. Он не успел среагировать на мощный бросок Кирилла Капризова сразу после выигранного вбрасывания. Автору золотого олимпийского гола удалось впервые забросить в финальной серии Кубка Гагарина. Но в остальном оборона «Авангарда» не давала сбоев, и даже при игре в меньшинстве омичи не позволяли армейцам сравнять счёт. К третьему периоду подопечные Боба Хартли остались впереди.

Заключительная 20-минутка стала для хозяев самой сложной. Удаления Вилле Покки и Виктора Стольберга переместили игру в зону омичей. Для них это были не единственные потери по ходу игры — во время второго удаления жуткий удар шайбой в лицо получил Алексей Емелин.

Удаления и травмы не могли пройти бесследно — с каждой минутой силы покидали «Авангард». Речь о том, чтобы отвести угрозу от своих ворот, уже больше не шла, с ней надо было продолжать справляться в опасной близости от владений Бобкова. У ЦСКА же ещё оставалась возможность удивить соперника чем-то новым. Например, классным точным броском Константина Окулова. Он сравнял счёт менее чем за три минуты до конца основного времени. Сирены долго ждать не пришлось, и она возвестила не об окончании финальной серии или хотя бы матча, а о начале овертайма.

ЦСКА в этом плей-офф ещё ни разу не забрасывал после 60-й минуты, а «Авангард» выиграл два из трёх затянувшихся матча с «Салаватом Юлаевым». Армейцы продолжили играть в свой хоккей, постепенно догоняя соперника по количеству бросков и опасных моментов. В момент, когда удаление заработал Денис Зернов, судьба омичей казалась решённой, но москвичи не смогли ничего создать у ворот Бобкова. Ответное удаление Капризова тоже ни к чему не привело.

И только после его возвращения матч остановился. Максим Мамин подставил клюшку на пятачке и стал автором золотой шайбы, которая не потеряла свой блеск после видеоповтора. ЦСКА впервые за 30 лет стал чемпионом страны, если не считать золото по итогам регулярного чемпионата в 2015 году. Игроки «Авангарда», оставшиеся в начале сезоне без собственного дома и переехавшие в Балашиху, достойно сыграли в самом долгожданном для армейских болельщиков матче.