В поход за Кубком Стэнли: зачем Гусев и Гавриков уезжают в НХЛ под конец сезона

Игроки сборной России по хоккею Никита Гусев и Владислав Гавриков покинули СКА и в ближайшее время подпишут контракты с клубами НХЛ «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс». Они смогут сыграть со своими новыми командами в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. RT рассказывает, как это стало возможно и чем данная ситуация обернётся для российской национальной команды на чемпионате мира, до которого осталось меньше месяца.

Олимпийские чемпионы и одни из лучших игроков КХЛ в своём амплуа Никита Гусев и Владислав Гавриков покидают СКА, чтобы сыграть в Кубке Стэнли за свои новые клубы НХЛ «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс». То, к чему некоторые игроки идут целые годы, для них произойдёт буквально в ближайшие дни.

В четверг, когда об этом пошли первые разговоры, подтверждать информацию никто не спешил, а вице-президент СКА Роман Ротенберг даже назвал её «враньём». Поверить в эти новости было сложно.

Во-первых, у игроков остаются контракты до 30 апреля, и до этого срока ни один клуб НХЛ не пустит к себе хоккеиста на порог — того требует соглашение между двумя лигами. Во-вторых, просто так уехать работать в США спортсмены не могут — им надо оформить рабочую визу.

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В-третьих, в хоккее просто невозможно представить, что хоккеист, пускай даже очень хороший, может влиться в самый ответственный момент сезона в уже сложившийся коллектив из другой страны. Это сопряжено с огромными рисками, которые могут оказаться неоправданными.

Однако постепенно самый невероятный за последние годы переход российских игроков в НХЛ стал более осязаемым. Информацию о нём стали подтверждать североамериканские журналисты, а в ночь на субботу ситуацию прокомментировал СКА. Петербургский клуб объявил, что отпускает игроков за океан, при этом сохраняя права на них в КХЛ. Они действительно смогут сыграть в Кубке Стэнли. При этом Гусева и Гаврикова будут ждать в сборной России для участия в чемпионате мира, если их клубы вылетят до финала конференций. Договорённость по этому поводу с ними имеется.

Случай с Гусевым и Гавриковым создал интересный прецедент. По идее разрыв контракта с клубом КХЛ должен был привести к потере прав на игрока — по этой причине покинуть магнитогорский «Металлург» и попробовать свои силы в «Нью-Йорк Рейнджерс» под конец сезона не смог молодой игрок Виталий Кравцов. Однако в СКА нашли лазейку — клуб заключил с Гусевым и Гавриковым квалификационное предложение, которое можно применять к игрокам до 29 лет. Оно закрепляет права на хоккеистов за СКА даже после расторжения контракта по обоюдному согласию и позволяет им заключать договор с любым клубом из другой лиги.

Гусев и Гавриков, у которых всё равно истекают соглашения со СКА, давно хотели попробовать свои силы в НХЛ. В клубе пошли им навстречу, но при этом не оборвали с ними связи на будущее, чего боялся «Металлург» в случае с Кравцовым. Если игроки вернутся на родину, они вновь окажутся в Санкт-Петербурге. Для СКА такое развитие событий крайне выгодно.

В выигрыше остаются и хоккеисты благодаря одной немаловажной детали. Попасть в НХЛ им нужно было именно сейчас, а не в начале следующего сезона, как это обычно происходит с новичками заокеанской лиги. Дело в том, что Гусев и Гавриков обязаны начинать карьеру в НХЛ с подписания контракта новичка — довольно дешёвого для и статуса соглашения, по которому они бы заработали гораздо меньше по сравнению с тем, что предлагал СКА. Но этот договор действует лишь до конца текущего сезона — в данном случае лишь до окончания текущего Кубка Стэнли. Гусев и Гавриков формально побудут новичками ближайшие полтора месяца, а потом смогут подписать любой контракт со своими клубами без ограничений по срокам и зарплате. Действовать он будет со следующего сезона.

Правда, нужно ещё убедить свой новый клуб в необходимости продлить соглашение, и тут российским игрокам будет непросто. Ведь времени на то, чтобы показать свои лучшие качества, у них почти нет. Наставник «Вегаса» Жерар Галлан уже успел заявить, что совершенно не представляет, чем может обернуться приход Гусева в его команду, а о самом игроке имеет пока мало представления.

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Адаптация для участия в Кубке Стэнли проходила бы для Гусева спокойнее, будь он не претендующим на многое форвардом, который будет изредка выходить на замену в четвёртом звене. Но 26-летний хоккеист всё-таки является игроком другого плана, более креативным и техничным, претендующим как минимум на попадание во вторую тройку. Что касается Гаврикова, то хороший защитник не помешал бы любой команде, однако едва ли главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла мог позволить себе подойти к Кубку Стэнли без полностью укомплектованной обороны.

Ожидать того, что Гусев и Гавриков действительно сыграют хотя бы в одном матче текущего Кубка Стэнли, вряд ли приходится. Ведь в любой момент их команды могут закончить сезон. «Вегас», к примеру, уже проиграл один матч первого раунда «Сан-Хосе Шаркс» — уже 18 апреля все игроки самого молодого клуба НХЛ могут оказаться свободны. У Гаврикова положение чуть более комфортное — его «Коламбус» неожиданно выиграл два матча у «Тампа-Бэй Лайтнинг». Как минимум до 21 апреля россиянин останется в команде, а там возможен и выход во второй раунд, который, в свою очередь, продлится до 8 мая. К тому времени Гаврикову уже могли бы найти применение в команде.

В переезде Гусева и Гаврикова за океан есть ещё одна заинтересованная сторона — это сборная России. Национальной команде отъезд двух ведущих игроков в НХЛ прямо сейчас может принести как пользу, так и вред. Если игроки полны сил под конец сезона, то поддерживать форму им лучше как раз за океаном через матчи или хотя бы более требовательные тренировки. К концу второго раунда плей-офф они всё равно могут освободиться и сыграть на чемпионате мира в Словакии.

Впрочем, если их новые клубы далеко продвинутся по сетке, то Гусева и Гаврикова российские болельщики так и не дождутся, и для сборной это будет потеря. Как бы то ни было, следить за судьбой двух олимпийских чемпионов в ближайшие полтора месяца будет гораздо интереснее.