Чемпионский старт: Овечкин забросил победную шайбу в первом матче Кубка Стэнли

Александр Овечкин забросил победную шайбу в первом матче Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Каролиной». Теперь россиянин занимает третью строчку в списке самых результативных левых нападающих в истории плей-офф НХЛ. В этом же матче дублем отметился 19-летний Андрей Свечников. Он стал первым дебютантом лиги за последние 22 года, которому удалось показать такой результат в своём первом матче плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина противостоит команде, с которой никогда раньше не встречался в плей-офф, — «Каролина Харрикейнз». В регулярном чемпионате коллективы встречаются постоянно, так как делят один дивизион. В этом сезоне «Вашингтон» одержал четыре победы, так что в этой серии фаворит многим казался очевидным.

Команда Овечкина начала подтверждать свой статус сразу же, как только стартовал первый матч на столичной арене. За дело взялись главные звёзды «Вашингтона» — Николас Бэкстрём и Александр Овечкин. Швед оформил дубль, сначала забросив на десятой минуте резким щелчком из-под защитника, а затем на 14-й реализовав большинство. В эпизоде с вторым голом ему помог Евгений Кузнецов — россиянин отдал пас на пятачок, под который оставалось только подставить клюшку.

На 19-й минуте счёт стал уже разгромным. Хозяева льда получили право на ещё один розыгрыш лишнего игрока, и им воспользовался Овечкин. Стоило шайбе срикошетить в его любимый левый круг вбрасывания, как капитан «Вашингтона» сразу же нанёс мощный бросок. Интересно, что от его взмаха клюшкой даже не удержался на ногах партнёр по звену Том Уилсон — Овечкин просто снёс его, пока прицеливался по воротам. К счастью, судьи не рассматривали этот эпизод как нарушение правил.

Этот гол позволил Овечкину вновь переписать историю НХЛ. Он забросил 62-ю шайбу в Кубке Стэнли и поднялся на 27-е место в списке лучших снайперов плей-офф, сравнявшись с великим Бобби Халлом. Только два левых нападающих забрасывали чаще Овечкина в кубковых баталиях — это Брайан Пропп (64) и Эса Тикканен (72). Заодно капитан «Вашингтона» вышел на третье место среди россиян по очкам в плей-офф, обогнав Сергея Зубова. За свою карьеру Овечкин набрал 118 очков, впереди него остаются только бывший одноклубник Сергей Фёдоров (176) и Евгений Малкин (167), который накануне набрал ещё два очка.

При счёте 3:0 победитель матча казался очевидным, но со второго периода встреча стала складываться так же, как игра «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» накануне. Тогда аутсайдерам серии удалось неожиданно отыграться с такого же счёта и одержать победу. «Каролина» тоже нашла в себе силы сократить отставание до минимального.

Героем третьего периода стал 19-летний Андрей Свечников. Он не только стал четвёртым игроком «Каролины», сыгравшим в Кубке Стэнли до 20 лет, но и оформил дубль в своём первом матче плей-офф. Для этого россиянину понадобилось всего две с половиной минуты. Сначала Свечников проскочил по борту и бросил в дальний угол, а затем воспользовался диагональным пасом назад от партнёра и в падении послал шайбу в сетку. К тому времени «Каролина» уже стала неоспоримо доминировать на льду и имела все шансы сотворить сенсацию.

Но в «Вашингтоне» вовремя осознали масштабы бедствия и наглухо заперлись в обороне. Вздохнуть спокойно действующие обладатели Кубка Стэнли смогли после гола Ларса Эллера в пустые ворота. Овечкин и компания начали защиту титула с непростой победы. Капитан «Вашингтона» и сам сравнил матч с игрой «Тампы» и «Коламбуса».

«Да, мы вели со счётом 3:0, но вы же видели, что произошло прошлым вечером в другой игре. Мы знали, что ничего ещё не закончено. Это плей-офф, и здесь всё может произойти», — сказал Овечкин.

Свечников после дебюта в Кубке Стэнли остался доволен своим дублем, но поражение в игре затмило для него это достижение.

«Дубль? Это очень много для меня значит, но «Каролина» сегодня проиграла», — отметил 19-летний хоккеист.

Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби оценил игру Свечникова, который стал единственным игроком, сумевшим огорчить действующего обладателя Кубка Стэнли.

«Должен был брать оба броска Свечникова. Мы удержали результат в третьем периоде. За счёт этого мы в прошлом году выиграли Кубок Стэнли», — сказал канадский голкипер.

В других матчах дня «Торонто Мэйпл Лифс» с защитником Никитой Зайцевым обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:1. «Колорадо Эвеланш» проиграла со счётом 0:4 «Калгари Флэймз», один из голов был оформлен в то время, пока защитник Никита Задоров отбывал двухминутный штраф.