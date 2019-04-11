Решающий пас Панарина, осечка Кучерова и поражение Малкина: как россияне стартовали в Кубке Стэнли

Очередной розыгрыш Кубка Стэнли стартовал пятью матчами первого раунда. Главную сенсацию дня преподнёс «Коламбус», который взял верх над победителем регулярного чемпионата «Тампа-Бэй», отыгравшись в гостях со счёта 0:3. Победу команде принесли передача Артемия Панарина на 55-й минуте и 26 сейвов Сергея Бобровского. Лучший бомбардир сезона Никита Кучеров в этот раз не набрал баллы за результативность. Евгений Малкин забросил шайбу и отдал голевой пас в матче «Питтсбурга» с «Айлендерс», но это не помогло его команде избежать поражения. О выступлении российских хоккеистов в первый день Кубка Стэнли — в материале RT.

Триллер во Флориде

Очередной розыгрыш Кубка Стэнли официально стартовал во Флориде, где обладатель Президентского кубка «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на своём льду «Коламбус Блю Джекетс». В гости к лучшему бомбардиру регулярки Никите Кучерову и фавориту на звание лучшего вратаря Андрею Василевскому приехали Артемий Панарин и Сергей Бобровский, но их команду сложно было назвать фаворитом серии.

Конечно, в плей-офф НХЛ всегда возможны сюрпризы, но по итогам первого периода стартового матча в них верилось с трудом. Игроки «Тампы» катком прошлись по сопернику, поразив ворота Бобровского трижды при 13 бросках. Счёт удалось открыть после досадной ошибки Сета Джонса, который при игре в большинстве просто отдал шайбу в своей зоне Алексу Киллорну. Несколькими минутами позже преимущество хозяев выросло благодаря голам Энтони Чирелли и Янни Гурда, которому ассистировал Михаил Сергачёв.

Шансы «Коламбуса» спасти игру стремились к нулю, однако подопечные Джона Тортореллы сумели найти в себе силы исправить ситуацию. Сначала Бобровский совершил фантастическое спасение, не позволив Кучерову и Стивену Стэмкосу соорудить гол в неравных составах. Через несколько минут капитан «Коламбуса» Ник Фониньо отыграл одну шайбу, а в третьем периоде Дэвид Савар и Джош Андерсон вовсе сравняли счёт. Всё это время Бобровский продолжал стеной стоять в воротах.

Развязка в матче наступила на 54-й минуте, после того как «Тампа» осталась в меньшинстве после того, как Киллорн отправился отбывать наказание за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Незадолго до восстановления численного равенства Панарин пасом вывел Джонса на ударную позицию, и тот мощным щелчком пробил Василевского четвёртый раз за день. «Коламбусу» удалось отыграться в гостях со счёта 0:3 и начать серию с «Тампой» с победы.

Гол, пас и проигрыш Малкина

Самую результативную игру в первый день Кубка Стэнли из российских хоккеистов провёл Евгений Малкин. Его «Питтсбург Пингвинз» начал серию с «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде. Российский нападающий набрал два очка, забросив шайбу и отдав передачу. Однако это не помогло его команде отпраздновать победу.

По ходу матча хозяева трижды выходили вперёд, но гости каждый раз находили в себе силы восстанавливать паритет. Во второй раз это сделал Малкин, воспользовавшийся удалением. Он долго искал варианты для продолжения атаки и в итоге набросил шайбу в гущу соперников, после чего вследствие серии рикошетов она влетела в ворота.

Ещё один балл за результативность Малкин набрал на 59-й минуте минуте основного времени, когда «Питтсбург» в последней надежде на успех снял вратаря Мэтта Мюррея. Он доставил шайбу от одного борта к другому под щелчок Джастина Шульца. Таким образом Малкин набрал 13-е очко в семи матчах с «Айлендерс» в Кубке Стэнли. Но в овертайме для «Питтсбурга» всё закончилось не так, как рассчитывали гости — Джош Бейли пробил вернувшегося в ворота Мюррея и принёс «Нью-Йорку» победу.

Успехи команд Тарасенко и Радулова

На Западе стартовали ещё три серии первого раунда, и в двух из них принимают участие российские хоккеисты. «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва приехал в гости к «Виннипег Джетс», за который выступает Дмитрий Куликов. Зрелищным этот матч не получился — команды нанесли 51 бросок и забросили три шайбы.

Счёт открыл Патрик Лайне, с которым связывают свои главные надежды болельщики «Виннипега». Гости подождали до третьего периода, чтобы спасти игру, и ответили двумя шайбами, причём решающую забросили за 125 секунд до финальной сирены. Тарасенко нанёс три броска по чужим воротам и баллов за результативность не набрал.

Такую же статистику показал Александр Радулов в матче против «Нэшвилл Предаторз», в котором ему приходилось играть под колоссальным давлением — форварда «Даллас Старз» не любят в Нэшвилле, откуда он уезжал со скандалом.

Хотя результативных очков Радулов не набрал, он принял активное участие в одной из атак, в результате которой дебютант Кубка Стэнли Миро Хейсканен оформил дубль и вывел «Даллас» вперёд на 47-й минуте. После этого команды обменялись голами, и матч закончился со счётом 3:2 в пользу коллектива из Техаса. Теперь «Предаторз» предстоит доказать, что они не верят в закономерности — в девяти предыдущих случаях, когда команда начинала свой путь в серии Кубка Стэнли с неудачи, она неизменно проигрывала.