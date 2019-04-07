Лучший российский игрок в истории: Кучеров набрал 128 очков за сезон в НХЛ и побил рекорд Могильного

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Никита Кучеров записал на свой счёт гол и результативную передачу и набрал 128 очков за сезон. Это позволило ему превзойти рекорд для российских хоккеистов, установленный Александром Могильным. Кроме того, Кучеров впервые в карьере стал лучшим бомбардиром лиги и завоевал «Арт Росс Трофи».

Рекорд Кучерова

За три матча до окончания регулярного чемпионата НХЛ форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров имел в своём активе 125 очков и всего на два балла отставал от рекорда Александра Могильного. У хоккеиста был шанс закрыть все вопросы по поводу лучшего достижения среди россиян значительно раньше, но всего один набранный балл в играх с «Монреалем» и «Торонто» заставил его отложить это на последнюю встречу сезона с «Бостоном». В ожесточённом противостоянии с третьей командой лиги нападающий смог набрать необходимое количество очков и вписать своё имя в историю.

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За нынешний сезон «Брюинз» заслужил звание специалиста по сдерживанию Кучерова. В предыдущих трёх встречах форвард «Лайтнинг» записал на свой счёт лишь гол и результативную передачу, а во втором матче и вовсе покинул лёд с нулём в графе «набранные очки». Это вряд ли могло вселить в него уверенность, что подтвердилось уже по ходу двух стартовых периодов.

Хозяева показали, что намерены приложить все возможные усилия, чтобы помешать Кучерову установить рекорд. «Бостон» начал встречу очень активно и практически не позволял гостям создавать опасные моменты в первом периоде. Во втором ситуация заметно изменилась, но Никита всё также оставался в тени. За 20 минут до конца основного времени на табло горел счёт 2:3, однако фамилия россиянина там не фигурировала.

Как оказалось, форвард «Тампа-Бэй» отложил все свои активные действия на заключительный отрезок встречи. Голливудский сценарий начал воплощаться уже на 53-й секунде, когда Кучеров в великолепном стиле отметился своим первым голом. Он получил передачу на синей линии, красиво обыграл двух защитников, после чего издевательски пробросил шайбу мимо щитков голкипера. Таким образом, он набрал 127 очков в сезоне и сравнялся с Могильным.

Однако этого ему оказалось мало. Как и следует в таких случаях, самое главное событие пришлось на концовку. К этому моменту коллективы обменялись голами, а «Бостон» пошёл на отчаянный шаг и снял вратаря. Этим и воспользовались гости. Кучеров начал атаку своей команды, Ондржей Палат чудом выиграл борьбу у двух оппонентов и отдал передачу коньком, а Тайлер Джонсон переправил шайбу в пустые ворота. Никита стал вторым ассистентом и записал на свой счёт рекордное, 128-е очко в сезоне.

Таким образом, спустя 26 лет пал рекорд Александра Могильного. В сезоне-1992/93 форвард «Баффало Сэйбрз» записал на свой счёт 76 голов и 51 результативную передачу. Кучеров же проявил себя с другой стороны, а львиная доля баллов пришлась именно на пасы партнёрам. Форвард «Тампа-Бэй» завершил сезон с показателями в 41 заброшенную шайбу и 87 ассистов.

Умение Кучерова создавать моменты для своих партнёров позволило ему повторить достижение по количеству голевых передач среди крайних форвардов. Помимо него, подобной отметки удалось достичь только легендарному Яромиру Ягру. В сезоне-1995/96 он прибавил к 87 точным пасам 62 заброшенные шайбы и установил рекорд по очкам среди хоккеистов из Европы.

«Это особенное чувство. Спасибо ребятам, которые мне помогли. Без них я бы этого не добился, всё благодаря усилиям команды», — заявил после матча Кучеров.

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос также поздравил своего партнёра по звену с легендарным достижением.

«Да, это особенный момент. По реакции скамейки запасных и самого Кучерова было видно, что для него значила эта игра. Я по-настоящему счастлив за него. Он провёл грандиозный сезон, мы много говорим об этом в раздевалке. Достичь чего-то подобного — это просто потрясающе», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

Для капитана «Лайтнинг» этот сезон также стал особенным. Стэмкос записал на свой счёт 98 (45 + 53) очков и обновил личный рекорд. Кучеров не оставил это без внимания и поспешил поздравить своего партнёра.

«Не удивлён, что Стэмкос обновил личный бомбардирский рекорд. Он наш лидер, капитан. В каждом матче он показывает свой лучший хоккей и ведёт за собой. Мы смотрим на него и следуем за ним», — отметил россиянин.

Помимо рекорда, Кучеров впервые в карьере завоевал награду лучшему бомбардиру НХЛ — «Арт Росси Трофи». В споре за неё он на 12 баллов опередил триумфатора двух последних сезонов — форварда «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида. В активе канадца значится 41 гол и 75 результативных передач. Третьим стал нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн со 110 (44 + 66) очками.

Что касается самого коллектива, то «Тампа-Бэй» стал второй командой в истории, которой удалось одержать 62 победы за сезон. Помимо них, подобной планки достигал только «Детройт Ред Уингз» образца сезона-1995/96. Тогда в составе команды выступало пятеро российских игроков — Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и Вячеслав Козлов.

«Морис Ришар Трофи» Овечкина и личный рекорд Панарина

Заключительный игровой день сезона принёс много положительных эмоций и другим российским хоккеистам. Так, Александр Овечкин не смог отметиться заброшенными шайбами в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», но всё равно сохранил за собой лидерство в споре снайперов. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» завершил регулярный чемпионат с 51 голом в активе и второй раз подряд завоевал «Морис Ришар Трофи». Всего на один точный бросок меньше нанёс форвард «Эдмонтона» Леон Драйзатль. В активе игрока «Торонто» Джона Тавареса 47 взятий ворот.

Овечкин в восьмой раз взял эту награду, что является бесспорным рекордом. «Морис Ришар Трофи» разыгрывается с сезона 1999/00, за это время ни один другой хоккеист не смог завоевать её более двух раз. Подобное удавалось лишь Павлу Буре, Джерому Игинле, Сидни Кросби и Стивену Стэмкосу.

Достижениями отметились и российские голкиперы клубов лиги. Так, партнёр Кучерова по «Тампа-Бэй» Андрей Василевский завершил сезон в качестве лидера по количеству побед (39), обогнав своего соотечественника, вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского (37). На один успех меньше у Фредерика Андерсена из «Торонто».

При этом Бобровский провёл больше всех матчей без пропущенных шайб. За нынешний сезон у него набралось девять подобных встреч. На одну меньше у вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, на две — Бена Бишопа из «Даллас Старз».

Примечательно, что Бобровский не принимал участия в заключительном матче сезона с «Оттава Сенаторз», зато в нём вновь блистал Артемий Панарин. Он записал на свой счёт две результативные передачи и помог своему коллективу добиться победы. Форвард вновь обновил личный и клубный рекорды, завершив чемпионат с 87 (28 + 59) набранными баллами.

Владимир Тарасенко отметился голом и результативной передачей и помог «Сент-Луис Блюз» справиться с «Ванкувер Кэнакс». Россиянин забросил свою 33-ю шайбу в сезоне и заверил чемпионат на 31-м месте в споре снайперов.

Поправить свои дела смог и Илья Ковальчук. Игрок «Лос-Анджелес Кингз» провёл неудачный сезон после возвращения из КХЛ и долгое время входил в топ-3 худших нападающих по показателю «плюс—минус». Однако два гола и участие в третьей заброшенной шайбе помогли ему немного улучшить свою статистику.