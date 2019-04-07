Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»
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В нынешнем сезоне россиянин забросил 41 шайбу и отметился 87 результативными передачами. Таким образом, он набрал 128 очков за сезон.
У его ближайшего преследователя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида 116 баллов.
Для Кучерова это первая подобная награда за карьеру. Он также стал первым хоккеистом за 13 лет в НХЛ, набравшим больше 125 очков в регулярном чемпионате.
Ранее Овечкин в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.