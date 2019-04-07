Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» победить «Оттаву» в НХЛ
Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
В составе «Блю Джекетс» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, по разу отличились Маркус Нутиваара, Александр Тексье, Оливер Бьёркстранд и Райли Нэш. У хозяев шайбы забросили Тома Шабо и Миккель Бёдкер.
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко стал лучшим снайпером «Сент-Луиса» в пятый раз подряд.