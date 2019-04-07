Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» победить «Оттаву» в НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Блю Джекетс» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, по разу отличились Маркус Нутиваара, Александр Тексье, Оливер Бьёркстранд и Райли Нэш. У хозяев шайбы забросили Тома Шабо и Миккель Бёдкер. 

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. 

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко стал лучшим снайпером «Сент-Луиса» в пятый раз подряд.

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