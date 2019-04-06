Кучеров превзошёл достижение Могильного по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ

Короткая ссылка
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл самый результативный сезон среди всех россиян, когда-либо выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кучеров превзошёл достижение Могильного по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ
  • AFP
  • © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Благодаря двум набранным очкам (1+1) в матче с «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил новый рекорд среди российских хоккеистов по набранным очкам в течении одного регулярного чемпионата НХЛ — 128 (41+87) в 82 матчах.

До этого лучшим достижением были 127 (76+51) очков Александра Могильного в сезоне-1992/93.

Ранее сообщалось, что шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить