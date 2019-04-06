Кучеров превзошёл достижение Могильного по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ
- AFP
- © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Благодаря двум набранным очкам (1+1) в матче с «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил новый рекорд среди российских хоккеистов по набранным очкам в течении одного регулярного чемпионата НХЛ — 128 (41+87) в 82 матчах.
До этого лучшим достижением были 127 (76+51) очков Александра Могильного в сезоне-1992/93.
Ранее сообщалось, что шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном».