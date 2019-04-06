Шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» сумел обыграть «Бостон Брюинз», уступая по ходу матча 0:2.

Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне закончилась победой гостей со счётом 3:6.

В составе «Тампы» забивали Эрик Чернак, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Никита Кучеров, Брэйдон Коберн и Тайлер Джонсон.

У «Бостона» голы на счету Давида Крэйчи, Дэнтона Хайнена и Мэтта Грызлика.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка (1+1).

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провёл матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ.