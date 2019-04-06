Шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном»
- AFP
- © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне закончилась победой гостей со счётом 3:6.
В составе «Тампы» забивали Эрик Чернак, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Никита Кучеров, Брэйдон Коберн и Тайлер Джонсон.
У «Бостона» голы на счету Давида Крэйчи, Дэнтона Хайнена и Мэтта Грызлика.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка (1+1).
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провёл матч в запасе.
Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ.