Шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» сумел обыграть «Бостон Брюинз», уступая по ходу матча 0:2.
Шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном»
  • AFP
  • © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне закончилась победой гостей со счётом 3:6.

В составе «Тампы» забивали Эрик Чернак, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Никита Кучеров, Брэйдон Коберн и Тайлер Джонсон.

У «Бостона» голы на счету Давида Крэйчи, Дэнтона Хайнена и Мэтта Грызлика.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка (1+1).

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провёл матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ.

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