Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

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Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
  • AFP
  • © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В третьем периоде матча между «Тампа-Бэй» и «Бостоном» российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и таким образом набрал 127 (41+86) очков в текущем сезоне.

Форвард сравнялся с бывшим хоккеистом Александром Могильным, который добился отметки 127 (76+51) баллов в сезоне-1992/93. Это наибольшее количество очков, набранных российскими хоккеистами в течение одного сезона НХЛ.

Ранее сообщалось, что тренер олимпийской сборной России по хоккею Браташ заявил о возможном приезде игроков НХЛ.

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