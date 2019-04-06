Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
- AFP
- © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
В третьем периоде матча между «Тампа-Бэй» и «Бостоном» российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и таким образом набрал 127 (41+86) очков в текущем сезоне.
Форвард сравнялся с бывшим хоккеистом Александром Могильным, который добился отметки 127 (76+51) баллов в сезоне-1992/93. Это наибольшее количество очков, набранных российскими хоккеистами в течение одного сезона НХЛ.
Ранее сообщалось, что тренер олимпийской сборной России по хоккею Браташ заявил о возможном приезде игроков НХЛ.