Тренер олимпийской сборной России по хоккею Браташ заявил о возможном приезде игроков НХЛ

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Наставник олимпийской сборной России по хоккею с шайбой Олег Браташ не исключает возможности того, что состав его команды пополнится игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер олимпийской сборной России по хоккею Браташ заявил о возможном приезде игроков НХЛ
  • © Ярослав Неелов
  • РИА Новости

«На следующий сбор перед играми со Швейцарией в Сочи, думаю, прибудут много игроков из команд, которые вылетят в полуфиналах плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Возможно, кто-то из НХЛ. У нас на каждый сбор приезжает новая команда, некоторые не в первый раз, но есть и много новичков», — цитирует тренера ТАСС.

Также Браташ акцентировал внимание на том, что олимпийская сборная России охватывает большое количество молодых игроков.

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России обыграла Белоруссию в товарищеском матче в Минске.

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