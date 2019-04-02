125 очков за сезон впервые за 13 лет: Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ. Он записал на свой счёт три голевые передачи во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз» и помог команде одержать очередную победу. Форвард довёл количество набранных в нынешнем сезоне очков до 125. Такого результата не удавалась добиться ни одному хоккеисту лиги за последние 13 лет. Для того чтобы превзойти достижение своего соотечественника Александра Могильного, Кучерову в оставшихся трёх играх нужно набрать три очка.

125 очков Кучерова

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось несколько дней, и главная интрига для российских болельщиков — сможет ли Никита Кучеров побить рекорд легендарного Александра Могильного. В последние месяцы форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» неуклонно приближался к заветным 127 очкам за сезон, и теперь от этой цифры его отделяет всего два результативных балла.

В преддверии встречи с «Оттава Сенаторз» Кучеров имел в своём активе 122 очка. В предыдущих десяти матчах он записал на свой счёт 14 баллов, а в двух последних неизменно огорчал голкипера соперников. На этот раз Никита выступил в роли организатора атак и оформил ассистентский хет-трик. Ранее в сезоне ему уже девять раз удавалось подобное, а в игре с «Эдмонтон Ойлерз» в декабре он и вовсе отдал четыре голевые передачи.

Чтобы трижды помочь партнёрам отличиться в игре с аутсайдером, ему понадобилось всего 34 минуты игрового времени. Уже в середине первого периода он получил передачу от Брэйдена Пойнта и в два касания адресовал её на неприкрытого Янни Гурда. Находившемуся на дальней штанге ворот форварду оставалось лишь подставить клюшку.

После этого Кучеров взял небольшую паузу, и соперникам удалось сравнять счёт. Но уже в середине второго периода Никита поучаствовал в двух голах своего коллектива. С разницей менее чем в шесть минут он сначала отдал пас под бросок соотечественника Михаила Сергачёва, а после вновь соорудил классную трёхходовку с Пойнтом и Гурдом. На этот раз отличился Брэйден, записавший себе в актив 41-ю шайбу в сезоне.

«Сегодня они были очень хороши. Пойнт владел шайбой на протяжении всей встречи, Кучеров просто был самим собой и неизменно находил своих партнёров передачами, а Гурд был нацелен на взятие ворот. Это звено было чем-то вроде мотора, который заставлял нас двигаться вперёд. Особенно во втором периоде», — цитирует пресс-служба НХЛ главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера.

Что касается молодого защитника команды, то он не только отметился заброшенной шайбой, но и добавил к ней голевой пас. В третьем периоде Сергачёв помог Гурду оформить дубль, а итоговый счёт матча установил Стивен Стэмкос. Гости взяли верх со счётом 5:2 и стали лишь третьей командой в истории, которой удалось одержать 60 побед за сезон. Ранее эта высота покорялась только «Детройт Ред Уингз» в сезоне-1995/96 (62 победы) и «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате-1976/77.

«Ребята заслуживают огромного уважения. Когда ты находишься в лиге долгое время, то понимаешь, насколько тяжело проводить 82 матча и каждую неделю выигрывать три встречи из четырёх», — подчеркнул Купер.

Что касается Кучерова, то он набрал 125 очков за сезон, чего не удавалось ни одному хоккеисту НХЛ за 13 лет. В последний раз подобной отметки достигал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон. Тогда он записал себе в актив 29 точных бросков и 96 результативных передач.

Кроме того, Кучеров стал седьмым европейским хоккеистом в истории, который набирал 125 и более очков за сезон. Помимо него и Могильного этим могут похвастаться только швед Кент Нильссон, словак Петер Штястны, чех Яромир Ягр и финны Теэму Селянне и Яри Курри.

Если Кучерову удастся сохранить темп, он имеет все шансы опередить не только Могильного, но и Селянне и стать вторым в истории европейцем по количеству набранных баллов. В активе финского форварда значится 131 очко, а лидирует Ягр: в сезоне-1995/96 нападающий «Питтсбург Пингвинз» набрал 149 (62 + 87) баллов.

Поражение «Вашингтона» и достижение Тарасенко

Столичный коллектив не смог продлить четырёхматчевую победную серию и уступил «Флориде». Гости крайне неудачно начали матч и к концу второго отрезка встречи пропустили уже четыре шайбы. Однако с 50-й по 58-ю минуту они сумели трижды поразить ворота Роберто Луонго и вернуть интригу. На первые роли вновь вышли российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз». Сначала Евгений Кузнецов подставил клюшку под бросок Джона Карлсона, а затем Александр Овечкин помог отличиться Никласу Бэкстрёму.

Однако перевести встречу в овертайм им было не суждено. За 27 секунд до конца Винсент Трочек с передачи Евгения Дадонова поразил пустые ворота «Вашингтон Кэпиталз» и установил окончательный счёт — 5:3 в пользу «Флорида Пантерз».

За считаные матчи до конца сезона Овечкин продолжает удерживать лидерство в споре снайперов. На его счету 51 гол, и это на четыре больше, чем у его ближайшего преследователя — форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзатля. Немец имел отличный шанс сократить отставание, но не смог отличиться в игре с «Вегас Голден Найтс».

Также по теме «Превзошёл достижение легенды»: Кучеров установил рекорд «Тампа-Бэй» по набранным очкам за сезон Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред...

Зато это удалось Владимиру Тарасенко. Российский форвард забросил свою 31-ю шайбу в сезоне и помог «Сент-Луис Блюз» взять верх над «Колорадо Эвеланш». Он отличился уже на 14-й секунде заключительного периода и увеличил преимущество своего коллектива до двух точных бросков. Правда, в оставшееся время гостям удалось сравнять счёт, а исход встречи решился только в серии буллитов.

Что касается Тарасенко, то он записал на свой счёт 209-й гол в свитере «Сент-Луиса» и вышел на пятое место в истории клуба по данному показателю. Россиянин превзошёл достижение Кита Ткачука и теперь уступает лишь Гарри Ангеру (292), Брайану Суттеру (303), Берни Федерко (352) и Бретту Халлу (527).

Знаменательным этот день стал и для Ильи Ковальчука, который впервые за две недели вышел на лёд в составе «Лос-Анджелес Кингз». Россиянин записал на свой счёт результативную передачу, но это не помогло его коллективу добиться успеха. Подопечные Уилли Дежардена разгромно уступили «Калгари Флэймз» со счётом 2:7 и по-прежнему занимают последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.