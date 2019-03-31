«Будет радовать нас до 40 лет»: Николишин о достижениях Овечкина, рекорде Гретцки и американских критиках

Александр Овечкин сможет поддерживать нынешний уровень игры до 40 лет. Такое мнение в интервью RT выразил экс-нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Николишин, комментируя новость о том, что российский хоккеист в восьмой раз забросил 50 шайб за один сезон в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Николишин выразил уверенность, что Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Грецки, которому девять раз за карьеру удавалось забить более полусотни голов. Кроме того, чемпион мира по хоккею считает, что критика в адрес российского капитана «Вашингтона» незаслуженна.

«Овечкин сможет играть до 40 лет»

— Обычно после чемпионского сезона хоккеисты долго приходят в себя и часто теряют мотивацию. Однако Овечкин не только сохраняет свои позиции, но и улучшает результаты. Как ему это удаётся?

— Конечно же, профессионализм в этом вопросе играет важную роль, но отмечу, что спортсмены такого высочайшего уровня, как Овечкин, всегда руководствуются принципом, что лучшая победа та, которая ждёт тебя впереди. Так что успех, который был достигнут «Кэпиталз» в прошлом сезоне, давно забыт. Конечно, не вспоминать о завоевании Кубка Стэнли не так уж и просто, но, похоже, Саша смог это сделать. Отсюда и результаты.

— В ночь с субботы на воскресенье Овечкин вновь преодолел рубеж в 50 забитых шайб за сезон и стал третьим самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось этого достичь. Как за последние несколько лет изменилась игра Александра?

— Он стал действовать рациональнее. С годами оптимизировал свою игру, и понимая возможности и требования собственного тела, совершает на льду минимальное количество лишних движений. Кроме того, повзрослев, Саша стал играть в коллективный хоккей, научился искать партнёров. Посмотрите, какие он отдаёт передачи... Овечкин использует силу собственного броска не для того, чтобы покрасоваться, а для того, чтобы вывести партнёра на ударную позицию.

— Несмотря на возраст, Овечкину удалось сохранить свои скоростные качества. На ваш взгляд, как долго он продержится на столь высоком уровне?

— На этом — совершенно точно ещё лет пять. Уверен, Овечкин будет радовать нас своей игрой как минимум до 40 лет. Главное, чтобы обошлось без серьёзных травм.

— То есть вы уверены, что Александр превзойдёт достижение Джонни Буцика, который забросил 50 шайб за сезон в возрасте 35 лет?

— Однозначно.

«Овечкину повезло, что он может положиться на тех, кто рядом»

— Овечкин вновь забросил 50 шайб за сезон в регулярном чемпионате НХЛ, сделав это в восьмой раз в карьере. Чаще данную планку преодолевали только легендарные Майк Босси и Уэйн Гретцки. Не кажется ли вам, что показатели Александра гораздо убедительнее? Ведь хоккей с годами сильно изменился...

— У каждого поколения свои герои. Неправильно сравнивать Гретцки тридцатилетней давности и нынешнего Овечкина. Разные времена, разные партнёры, разные команды. Тут сложно сказать, кому было легче, а кому сложнее. Так или иначе все эти достижения вызывают огромное уважение всего хоккейного мира.

— Неужели для взрослого титулованного спортсмена эти достижения настолько важны?

— Это стимул и мотивация. Великие успехи легендарных хоккеистов помогают Саше бросать себе вызов. Перед глазами всегда стоит их пример как показатель того, что он, несмотря на все успехи, добился далеко не всего, что мог.

— Насколько вероятно, что Овечкину всё же удастся побить рекорд Гретцки?

— Мы все очень хотим, чтобы ему удалось сделать это. Рекорды и ставятся для того, чтобы их с годами только улучшали. Более того, по моим прогнозам, Овечкину по силам не только догнать, но и превзойти Гретцки по всем показателям.

— Можно ли называть очередные 50 шайб за сезон в исполнении Александра серьёзным достижением? Или для хоккеиста такого уровня подобные показатели являются нормой?

— Нет, скорее, это говорит о его абсолютной уникальности и колоссальной роли в современном хоккее. Ведь 50 шайб — это абсолютно гроссмейстерский показатель для хоккея. Данный рубеж всегда считался наивысшей точкой для нападающих.

— Поддерживаете мнение, что залог успеха Овечкина кроется в его партнёрах по команде?

— Без всяких сомнений. И хорошо, что об этом говорят, ведь в командных видах спорта часто недооценивают роль партнёров. Овечкину повезло, что он может положиться на тех, кто рядом, и он просто обязан, как и любой другой хоккеист, разделять свой успех с друзьями по команде.

— При этом Евгений Кузнецов нынешний сезон проводит слабее предыдущего со статистической точки зрения. Выходит, он так или иначе заставляет Овечкина чаще брать игру на себя?

— Не соглашусь. Просто у Евгения случались травмы, и если брать соотношение матчей и набранных им очков, то получится, что он играет так же, как и год назад. Поэтому неправильно и нечестно говорить о том, что Овечкин оттянул на себя всё внимание и игровое время.

«Розыгрыш большинства всегда идёт через Александра»

— Овечкин достаточно часто подвергается критике. Так, ему в укор ставят большое количество шайб, заброшенных в большинстве.

— И что? Пусть поставят на его место любого другого и он попытается забить хотя бы десятую часть от того, что реализует Саша. Честно говоря, это абсолютные глупости, и рассуждать так могут только недалёкие люди.

— На данный момент Овечкин занимает четвёртое место по голам в большинстве за всю историю НХЛ. Его уже сейчас можно называть лучшим хоккеистом по игре в неравных составах?

— Не думаю, что такие подсчёты корректны. Просто розыгрыш большинства всегда идёт через Александра, а он в ответ ставит красивую финишную точку. А вот определение «лучший» именно в этом вопросе имеет, скорее, формальный статус.

— Находятся и те, кто пытается принизить достижения Овечкина, говоря о том, что его показатели полезности ниже, чему у капитана «Айлендерс» Джона Тавареса, чего не должен допускать лидер команды... Это просто желание американских экспертов уколоть российского хоккеиста?

— Такая работа у журналистов и околохоккейных людей: искать интересные факты, проводить аналогии, критиковать и хвалить. Не думаю, что Овечкин вообще в курсе того, что подобные вещи обсуждают. Свои медные трубы он давно прошёл.