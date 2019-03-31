Хоккеист «Тампы» восхищённо отреагировал на достижение Овечкина

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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забросившего 50 шайб за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз за карьеру.
Хоккеист «Тампы» восхищённо отреагировал на достижение Овечкина
  • Reuters

«Овечкин нашёл способ последовательно и стабильно забивать в этой лиге. Очевидно, это ему не так уж сложно. Он настоящий конь, большой, сильный парень», — приводит слова игрока The Washington Post.

Он признался, что у него вызывает удивление и уважение стабильность россиянина на протяжении многих лет.

«Как он поддерживает здоровье, как набирает очки, сколько играет — это просто удивительно! Уверен, были люди, которые сильно сомневались в нём и полагали, что он вот-вот остановится, но Овечкин нашёл чем им ответить. Он мотивирован, он любит забивать. А с его броском шайба будет залетать в сетку в большинстве случаев», — сказал Стэмкос.

В матче регулярного чемпионата с «Тампой» Овечкин оформил дубли и помог своей команде победить со счётом 6:3.

Ранее Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по матчам с минимум двумя шайбами за игру.

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