Три ассиста Кучерова помогли «Тампе» победить «Оттаву» в НХЛ
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Встреча, проходившая в Оттаве, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе победителей дубль на счёту Янни Гурда, также голы забивали Михаил Сергачёв, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос.
У «Оттавы» Брэди Ткачук и Макс Веронно отметились заброшенными шайбами.
Лидер гонки бомбардиров НХЛ Никита Кучеров оформил ассистенский хет-трик. На счету россиянина 125 (39+86) очков, ближайший преследователь Конор Макдэвид отстаёт на 10 пунктов.
На счету форвард «Тампы» Михаил Сергачёва гол и результативная передача.
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