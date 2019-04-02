Три ассиста Кучерова помогли «Тампе» победить «Оттаву» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лидер текущего сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Оттаву Сенаторз».
Три ассиста Кучерова помогли «Тампе» победить «Оттаву» в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

Встреча, проходившая в Оттаве, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль на счёту Янни Гурда, также голы забивали Михаил Сергачёв, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос.

У «Оттавы» Брэди Ткачук и Макс Веронно отметились заброшенными шайбами.

Лидер гонки бомбардиров НХЛ Никита Кучеров оформил ассистенский хет-трик. На счету россиянина 125 (39+86) очков, ближайший преследователь Конор Макдэвид отстаёт на 10 пунктов.

На счету форвард «Тампы» Михаил Сергачёва гол и результативная передача.

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