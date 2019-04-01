Кузнецов о достижении Овечкина: он пишет историю

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о достижении одноклубника Александра Овечкина, забросившего 50 шайб за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз за карьеру.
Кузнецов о достижении Овечкина: он пишет историю
  • Reuters

«Конечно, это большое событие. Человек пишет историю, что всегда приятно. Очень рад за него», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

По его словам, команда была уверена, что Овечкин сможет достичь отметки 50 голов в нынешнем сезоне.

«Если честно, игр 15 назад я надеялся на 60. Просто знаю Сашу: если у него пойдёт, если будет горячая рука...» — добавил Кузнецов.

Овечкин стал третьим игроком (после Уэйна Гретцки и Майка Босси), которому восемь раз удавалось забросить 50 шайб за сезон.

Ранее Кузнецов объяснил, почему присел на корточки, фотографируясь с Дональдом Трампом.

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