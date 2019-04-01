Кузнецов объяснил, почему присел на корточки, фотографируясь с Трампом

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему присел на корточки, когда фотографировался с президентом США Дональдом Трампом во время визита команды в Белый дом.
Кузнецов объяснил, почему присел на корточки, фотографируясь с Трампом
  • ©Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я же с ЧТЗ (района Челябинского тракторного завода — RT.). А мы там по правилам — на любой общей фотке на корточках», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Кузнецов также добавил, что ему понравилось общение с главой Соединённых Штатов. По его словам, Трамп является позитивным человеком. Форвард признался, что нервничал перед походом в Белый дом.

«Тем не менее он спокойно руку пожал, спросил, как дела. Я же его до сих пор только в фильмах видел! Если человеку интересно развиваться, узнавать новые вещи, конечно, ему любопытно побывать в таких местах. А если человек раздолбай, ему хоть куда. Хоть на гору Афон его свози — он всё равно ничего не поймёт», — сказал Кузнецов.

Трамп провёл встречу с «Вашингтоном» по поводу победы команды в Кубке Стэнли в минувшем сезоне.

Ранее Кузнецов снял на видео, как Овечкин ест «золотой» стейк.

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