Кузнецов снял на видео, как Овечкин ест «золотой» стейк

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов снял на видео, как его одноклубник и соотечественник ест в ресторане «золотой» стейк.

«Вот эта ерунда полторы тысячи стоит», — прокомментировал Кузнецов.

До этого Овечкин восьмой раз в карьере забросил 50 шайб за сезон в НХЛ. Таким образом, он стал третьим игроком после Уэйна Гретцки и Майка Босси, которому удавалось достигать такого показателя столько лет.

Ранее Андрей Николишин объяснил, почему Овечкина критикуют в США.