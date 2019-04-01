Кузнецов снял на видео, как Овечкин ест «золотой» стейк
- Reuters
«Вот эта ерунда полторы тысячи стоит», — прокомментировал Кузнецов.
До этого Овечкин восьмой раз в карьере забросил 50 шайб за сезон в НХЛ. Таким образом, он стал третьим игроком после Уэйна Гретцки и Майка Босси, которому удавалось достигать такого показателя столько лет.
Ранее Андрей Николишин объяснил, почему Овечкина критикуют в США.
Золотой стейк. Овечкин ест, Кузнецов комментирует pic.twitter.com/pnlNc1uSSz— СЭ Хоккей (@hockey_se) 1 апреля 2019 г.