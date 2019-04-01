Кузнецов снял на видео, как Овечкин ест «золотой» стейк

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Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов снял на видео, как его одноклубник и соотечественник ест в ресторане «золотой» стейк.
Кузнецов снял на видео, как Овечкин ест «золотой» стейк
  • Reuters

«Вот эта ерунда полторы тысячи стоит», — прокомментировал Кузнецов.

До этого Овечкин восьмой раз в карьере забросил 50 шайб за сезон в НХЛ. Таким образом, он стал третьим игроком после Уэйна Гретцки и Майка Босси, которому удавалось достигать такого показателя столько лет.

Ранее Андрей Николишин объяснил, почему Овечкина критикуют в США.

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