Николишин объяснил, почему Овечкина критикуют в США
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«Такая работа у журналистов и околохоккейных людей: искать интересные факты, проводить аналогии, критиковать и хвалить. Не думаю, что Овечкин вообще в курсе того, что подобные вещи обсуждают. Свои медные трубы он давно прошёл», — заявил Николишин.
Также он ответил на критику в адрес Овечкина со стороны экспертов, которые считают, что он отличается только в большинстве.
«И что? Пусть поставят на его место любого другого, и он попытается забить хотя бы десятую часть от того, что реализует Саша. Честно говоря, это абсолютные глупости и рассуждать так могут только недалёкие люди», — добавил бывший хоккеист.
Ранее Николишин рассказал, сумеет ли Овечкин превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.