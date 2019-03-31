Николишин объяснил, почему Овечкина критикуют в США

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 в составе сборной России Андрей Николишин в беседе с RT высказал мнение, почему Александра Овечкина часто подвергают критике американские журналисты.

«Такая работа у журналистов и околохоккейных людей: искать интересные факты, проводить аналогии, критиковать и хвалить. Не думаю, что Овечкин вообще в курсе того, что подобные вещи обсуждают. Свои медные трубы он давно прошёл», — заявил Николишин.

Также он ответил на критику в адрес Овечкина со стороны экспертов, которые считают, что он отличается только в большинстве.

«И что? Пусть поставят на его место любого другого, и он попытается забить хотя бы десятую часть от того, что реализует Саша. Честно говоря, это абсолютные глупости и рассуждать так могут только недалёкие люди», — добавил бывший хоккеист.

Ранее Николишин рассказал, сумеет ли Овечкин превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.