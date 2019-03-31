Николишин ответил, сумеет ли Овечкин превзойти снайперский рекорд Гретцки

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 в составе сборной России Андрей Николишин в беседе с RT ответил на вопрос, сумеет ли Александр Овечкин превзойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству сезонов, в которых он забрасывал не менее 50 шайб.

«Мы все очень хотим, чтобы ему удалось сделать это. Рекорды и ставятся для того, чтобы их с годами только улучшали. Более того, по моим прогнозам, Овечкину по силам не только догнать, но и превзойти Гретцки по всем показателям», — заявил Николишин.

Он также объяснил стремление 33-летнего Овечкина бить новые рекорды.

«Это стимул и мотивация. Великие успехи легендарных хоккеистов помогают Саше бросать себе вызов. Перед глазами всегда стоит их пример как показатель того, что, несмотря на все успехи, он добился далеко не всего, что мог», — добавил бывший форвард «Вашингтона».

Гретцки девять раз за карьеру удавалось забить более полусотни голов за сезон. В активе Овечкина уже восемь сезонов с таким показателем.

Ранее Николишин рассказал о секрете успеха Овечкина.