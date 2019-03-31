Николишин ответил, сумеет ли Овечкин превзойти снайперский рекорд Гретцки
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«Мы все очень хотим, чтобы ему удалось сделать это. Рекорды и ставятся для того, чтобы их с годами только улучшали. Более того, по моим прогнозам, Овечкину по силам не только догнать, но и превзойти Гретцки по всем показателям», — заявил Николишин.
Он также объяснил стремление 33-летнего Овечкина бить новые рекорды.
«Это стимул и мотивация. Великие успехи легендарных хоккеистов помогают Саше бросать себе вызов. Перед глазами всегда стоит их пример как показатель того, что, несмотря на все успехи, он добился далеко не всего, что мог», — добавил бывший форвард «Вашингтона».
Гретцки девять раз за карьеру удавалось забить более полусотни голов за сезон. В активе Овечкина уже восемь сезонов с таким показателем.
Ранее Николишин рассказал о секрете успеха Овечкина.