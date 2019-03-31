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Николишин рассказал о секрете успеха Овечкина

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Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 в составе сборной России Андрей Николишин в беседе с RT высказал мнение о секрете успеха капитана команды из столицы США Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Николишин рассказал о секрете успеха Овечкина
  • Reuters

«Он стал действовать рациональнее. С годами оптимизировал игру и, понимая возможности и требования своего тела, совершает на льду минимальное количество лишних движений. Кроме того, повзрослев, Саша стал играть в коллективный хоккей, научился искать партнёров. Посмотрите, какие он отдаёт передачи… Овечкин использует силу собственного броска не для того, чтобы покрасоваться, а для того, чтобы вывести партнёра на ударную позицию», — рассказал Николишин.

Он также высказал мнение, что Овечкину по силам играть на высоком уровне ещё пять лет.

«Уверен, Овечкин будет радовать нас своей игрой как минимум до 40 лет. Главное, чтобы обошлось без серьёзных травм», — добавил экс-хоккеист «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по матчам с минимум двумя шайбами за игру.

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