Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Колорадо»
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Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» в серии послематчевых буллитов 3:2 (Б).
В составе «Блюз» забивали Джейден Шварц и Владимир Тарасенко.
У «Колорадо» голами отличились Габриэль Ландеског и Александер Керфут.
Решающий буллит в матче на счету Райана О‘Райлли.
Иван Барбашёв из «Сент-Луиса» и Никита Задоров из «Колорадо» не сумели отличиться результативными действиями. Вратарь «Эвеланш» Семён Варламов провёл матч на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет.