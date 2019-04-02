Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Колорадо»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на своей арене обыграл «Колорадо Эвеланш».
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Колорадо»
  • Reuters
  • © Jeff Curry-USA TODAY Sports

Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» в серии послематчевых буллитов 3:2 (Б).

В составе «Блюз» забивали Джейден Шварц и Владимир Тарасенко.

У «Колорадо» голами отличились Габриэль Ландеског и Александер Керфут.

Решающий буллит в матче на счету Райана О‘Райлли.

Иван Барбашёв из «Сент-Луиса» и Никита Задоров из «Колорадо» не сумели отличиться результативными действиями. Вратарь «Эвеланш» Семён Варламов провёл матч на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет.

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