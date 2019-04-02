Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за последние 12 лет.
Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет
  • AFP
  • © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Сделав ассистенский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39+86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

В последний раз подобное достижение покорялось форварду «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтону в сезоне 2005/06 — 29 голов и 96 результативных передач.

Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой».

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