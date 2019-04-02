Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет
- AFP
- © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Сделав ассистенский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39+86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
В последний раз подобное достижение покорялось форварду «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтону в сезоне 2005/06 — 29 голов и 96 результативных передач.
Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой».