Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на своём льду обыграла «Вашингтон Кэпиталз».

Итоговый счёт матча — 5:3 в пользу «Флориды».

В составе «Пантерз» заброшенные шайбы на счету Винсента Трочека (дубль), Фрэнка Ватрано, Джонатан Юбердо и Трой Брауэр.

У «Вашингтона» забивали Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём и Якуб Брана.

Российский нападающий «Кэпиталз» отличился голевой передачей. Его партнёр по команде Евгений Кузнецов отметился забитым голом.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов сумел отдать результативную передачу.

Ране сообщалось, что три ассиста Кучерова помогли «Тампе» победить «Оттаву» в НХЛ.