Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на своём льду обыграла «Вашингтон Кэпиталз».
Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»
  • Reuters
  • © Robert Mayer-USA TODAY Sports

Итоговый счёт матча — 5:3 в пользу «Флориды».

В составе «Пантерз» заброшенные шайбы на счету Винсента Трочека (дубль), Фрэнка Ватрано, Джонатан Юбердо и Трой Брауэр.  

У «Вашингтона» забивали Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём и Якуб Брана.

Российский нападающий «Кэпиталз» отличился голевой передачей. Его партнёр по команде Евгений Кузнецов отметился забитым голом.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов сумел отдать результативную передачу.

Ране сообщалось, что три ассиста Кучерова помогли «Тампе» победить «Оттаву» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить