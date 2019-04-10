Защита титула, четвёртый успех или дебютный трофей: что ждёт Овечкина, Малкина и Кучерова в новом розыгрыше Кубка Стэнли

В ночь на 11 апреля в Северной Америке стартует розыгрыш Кубка Стэнли — главного приза Национальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф в борьбу вступят 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата, за которые сыграют почти два десятка россиян. У Александра Овечкина будет шанс защитить титул после прошлогоднего триумфа, Евгений Малкин постарается завоевать трофей четвёртый раз в карьере и стать самым титулованным отечественным хоккеистом, а лучший бомбардир лиги Никита Кучеров поборется за свой первый чемпионский перстень.

Поход за четвёртым кубком Малкина

Для трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина прошедший регулярный чемпионат был не самым удачным, что игрок не раз признавал и сам. В своей команде он занял лишь четвёртое место по результативности, набрав 72 очка и забросив всего 21 шайбу — ниже точность у нападающего была только в двух сезонах, один из которых был укороченным из-за локаута.

Однако больше всего претензий к Малкину можно предъявлять из-за показателя полезности — хоккеист ушёл в минус на 25 пунктов, чего ни один другой игрок «Питтсбург Пингвинз» себе не позволял. Перед стартом плей-офф такая статистика не может радовать.

Однако стоит вспомнить, как два года назад Малкин набрал те же 72 очка, а ещё годом ранее — и вовсе лишь 58, после чего российский хоккеист уничтожал всех в походе за двумя Кубками Стэнли. Для Малкина сейчас всё начнётся с чистого листа, и он не раз демонстрировал умение переключиться с «регулярки» на плей-офф, иначе бы он не стал вторым в списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли. Вполне возможно, что уроженец Магнитогорска скоро станет первым и опередит Сергея Фёдорова, имеющего гандикап в 11 очков.

Правда, без выхода во второй раунд мечтать о рекорде не приходится, а первым испытанием для «Питтсбурга» станет «Нью-Йорк Айлендерс» — команда, пропустившая меньше всего шайб за сезон. Чтобы четвёртый Кубок Стэнли стал для Малкина более реальным, ему надо одержать победу в классическом хоккейном противостоянии атаки и обороны.

Защита Овечкина, Кузнецова и Орлова

Долгие годы Александр Овечкин и его «Вашингтон Кэпиталз» становились главными разочарованиями плей-офф. Раз за разом один из лучших хоккеистов НХЛ не мог привести свою команду к победе в Кубке Стэнли, отчего давление на него только нарастало. Наконец, год назад Овечкину удалось сбросить с плеч этот тяжелейший камень и поднять вместо него заветный трофей. Теперь перед нападающим стоит другая задача — привести «Вашингтон» ко второй победе подряд.

Легко столичной команде не будет, даже с учётом того, что плей-офф начнётся серией с аутсайдером «Каролиной Харрикейнз». «Вашингтон» почти не изменился, в то время как у других команд был целый год на то, чтобы найти средство против «Кэпиталз». Пока что противоядия найти не удалось, и команда прошла «регулярку» без срывов, и сам Овечкин показывал чудеса результативности, выиграв восьмой «Морис Ришар Трофи» с 51 голом.

Хотя Александр Великий, как называют его за океаном, долгое время не выигрывал Кубок Стэнли, снайперская точность в плей-офф всегда была при нём — в среднем он забрасывает фантастические полшайбы за игру. Среди россиян чаще отличался в плей-офф только Малкин, имеющий 62 гола против 61 у Овечкина. В походе за вторым титулом капитан «Вашингтона» вполне может переписать на себя очередной национальный рекорд.

Защищать титул будут и почти все остальные игроки «Вашингтона», в том числе Дмитрий Орлов и лучший бомбардир прошлогоднего плей-офф Евгения Кузнецов. Если к защитнику в нынешнем сезоне не может быть претензий, то уроженец Челябинска немного сбавил не только в плане результативности, но и в удачных действиях при вбрасываниях, которыми раньше славился. Успех команды будет зависеть во многом от того, вернётся ли Кузнецов на свой прежний уровень, ведь в одиночку Овечкину будет слишком сложно.

Кучеров в походе за первым титулом

Пожалуй, из всех российских хоккеистов, которые пока что не выигрывали Кубок Стэнли, своего первого титула больше всего заслуживает Никита Кучеров. Он и раньше был достоин того, чтобы поднять над собой серебряную чашу, но после нынешнего фантастического сезона его притязания просто невозможно ставить под сомнения. Кучеров закончил регулярный чемпионат с фантастическими 128 очками за результативность, чего в НХЛ давно никто не добивался.

Но не всегда обладатель «Арт Росс Трофи» автоматически превращался во владельца «Конн Смарт Трофи» — приза лучшему игроку плей-офф. За последние десять лет такую трансформацию проходил только Евгений Малкин. Впрочем, Кучеров уже имеет определённый опыт выступлений в Кубке Стэнли — достаточно вспомнить, как в 21 год он доходил с «Тампа-Бэй Лайтнинг» до финала и набирал 22 очка, отстав всего на один пункт от лучших бомбардиров.

К тому же, Кучеров не единственный в команде, кто является лучшим в лиге в своём деле. Андрей Василевский тоже хорошеет из года в год и сейчас является основным фаворитом на приз лучшему вратарю сезона. В минувшей «регулярке» ему не было равных по количеству побед, а это очень важный показатель для голкипера. Так же, как и Кучеров, Василевский помнит битвы с «Чикаго Блэхкоукс» в финале 2015 года и должен знать, как теперь не допустить поражения в одной из серий плей-офф.

Реклама Панарину и Бобровскому

Кучеров и Василевский начнут поход за Кубком Стэнли со встреч с «Коламбус Блю Джекетс». В первом раунде Кубка Стэнли это будет самое российское противостояние, ведь играть против «Тампы» будут Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

Для них, впрочем, вопрос победы в плей-офф не является таким актуальным. Всё-таки «Коламбус» и так с трудом оказался в восьмёрке лучших команд Востока, так что пока что претендовать на что-то большее не должен.

Но это не значит, что российская диаспора команды должна сидеть сложа руки. Как раз у Панарина и Бобровского будет огромная мотивация продемонстрировать себя с лучшей стороны. 1 июля они выходят на рынок свободных агентов и должны доказать, что являются ценными лотами.

Обоим игрокам есть куда расти — за ними закрепилась репутация некубковых бойцов. За три участия в плей-офф Панарин набрал всего 15 очков, а Бобровский за тот же период одержал всего пять побед. В противостоянии с лучшей команды «регулярки» исправить реноме будет сложно, но не невозможно — когда-то ведь должен настать их звёздный час, который заодно принесёт солидный контракт на будущий сезон.

Радулов против первой команды

На Западе российских хоккеистов традиционно меньше, но они есть и тоже заставляют говорить о себе. Например, отличный сезон в «Даллас Старз» провёл Александр Радулов. Нападающий, у которого отношения с НХЛ начали складываться только на четвёртом десятке, обновил личный рекорд голевой результативности и повторил бомбардирское достижение в 72 очка, при том что полностью отыграть весь год без проблем ему не удалось. Радулов закончил «регулярку» самым полезным российским игроком — «+22» по итогам 70 матчей.

Теперь Александру предстоит сыграть против команды, в которой он начинал заокеанскую карьеру, возвращался в неё и со скандалом уходил — «Нэшвилл Предаторз». Сказать, что нападающего в столице кантри-музыки не любят, значит не сказать ничего. Радулову предстоит выступить под огромным давлением, но у него будет поддержка в лице Бена Бишопа и Антона Худобина — лучшей вратарской пары в конференции.

Быть может, «Далласу» поможет Валерий Ничушкин, установивший курьёзный антирекорд НХЛ — в течение 57 матчей он ни разу не отличался заброшенными шайбами, но и ни разу не подвергся штрафу от судей. Его сухая серия просто не может продолжаться дальше, так что у Ничушкина есть шанс стать открытием нынешнего плей-офф.

Продолжение подвигов Тарасенко

В середине сезона болельщики «Сент-Луис Блюз» испытывали настоящее отчаяние. Их команда занимала последнее место в турнирной таблице НХЛ. Но затем за спасение взялся Владимир Тарасенко. Во многом благодаря его стараниям парни с берегов Миссисипи набрали больше всех очков в 2019 году и всё-таки пробились в плей-офф. В последних 39 матчах нападающий набрал 46 очков, так что к своему шестому розыгрышу Кубка Стэнли он подходит в отличной форме.

«Сент-Луис» в первом раунде встретится с «Виннипег Джетс», и это будет самое российское противостояние на Западе. Против Тарасенко и прогрессирующего Ивана Барбашёва сыграют Дмитрий Куликов и Богдан Киселевич. Для всех троих плей-офф является диковинкой, даже для опытного Куликова. Как бы ни закончилась эта серия, российской сборной на чемпионат мира она подарит двух неплохих хоккеистов.

Возможные сюрпризы

Второй год подряд «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Бостон Брюинз» в первом раунде Кубка Стэнли. Это значит, что защитнику Никите Зайцеву предстоит вновь испытать на себе всю мощь американской команды. Канадский клуб в нынешней регулярке не был оплотом обороны, но у самого титулованного тренера в НХЛ Майка Бэбкока должен быть план на вторую половину сезона.

Для Никиты Задорова и Семёна Варламова борьба за Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» — уже неплохое достижение. В последний момент команда вытянула уайлд-кард и попала на боевитый «Калгари Флэймз». Шансы россиян на то, чтобы продлить сезон, не велики — Задоров не является тем типом защитников, который успешно противостоит скоростным игрокам канадского клуба, а Варламов в последнее время всё чаще смотрит хоккей со скамейки запасных. Но в плей-офф, всегда возможны чудеса, подобные тому, которое сотворил «Колорадо» в концовке регулярки.