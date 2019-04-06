28-й гол в сезоне, победный буллит и 25 сейвов: Панарин и Бобровский стали звёздами дня в НХЛ

«Коламбус» в гостях обыграл «Рейнджерс» и в пятый раз в истории вышел в плей-офф НХЛ. Артемий Панарин забросил свою 28-ю шайбу в сезоне и стал автором победного броска в серии буллитов, получив звание первой звезды игрового дня. Третьей был признан его соотечественник Сергей Бобровский, который отразил 25 бросков по своим воротам.

Для большинства команд Национальной хоккейной лиги успешность сезона определяется наличием либо отсутствием путёвки в плей-офф. В условиях жесточайшей конкуренции отобраться в число 16 сильнейших совсем непросто, особенно в сильной Восточной конференции. За один матч до окончания регулярного чемпионата сразу четыре коллектива перешагнули отметку в 100 набранных очков, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» и вовсе записал на свой счёт 126 баллов. В число претендентов на Кубок Стэнли попал и «Коламбус», которому в решающий момент помогли его лидеры — Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

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За последнюю путёвку в плей-офф подопечные Джона Тортореллы сражались с хоккеистами «Монреаль Канадиенс». В преддверии очередного игрового дня команды имели равное количество очков, однако у коллектива из Огайо было преимущество по количеству побед в основное и дополнительное время. Таким образом, для завоевания пятой в истории путёвки в плей-офф «Коламбусу» было необходимо обыгрывать «Нью-Йорк Рейнджерс».

Спортсмены из «Большого яблока» уже давно потеряли шансы на продолжение борьбы за Кубок Стэнли, однако решили потрепать нервы своему сопернику. Именно хозяева открыли счёт в самом начале второго периода и вели на протяжении 21 минуты, пока на точный бросок Криса Крайдера не ответил Райан Дзингел. При этом стоит отметить, что оба гола стали результатом быстрых контратак, а голкиперы команд — Сергей Бобровский и Александр Георгиев — практически не имели шансов спасти свои ворота.

К этому моменту стражи ворот уже успели продемонстрировать своё мастерство. Бобровский и Георгиев неоднократно отражали броски из самых убойных положений. За весь матч голкипер «Рейнджерс» записал на свой счёт 39 сейвов, а его коллега — 25. При этом стоит отметить, что оборона «Коламбуса» смотрелась не лучшим образом и часто позволяла соперникам буквально «расстреливать» своего партнёра. Так, в начале третьего периода Сергей продемонстрировал невероятную реакцию, отразив бросок в упор в исполнении Бретта Хаудена. Трио форвардов хозяев выступило против одного защитника гостей, но самоотверженная игра вратаря не позволила им вновь выйти вперёд.

В ключевой момент встречи лидером стал лучший бомбардир «Коламбуса» Артемий Панарин. За шесть с половиной минут до конца матча россиянин получил передачу на левом фланге, элегантным финтом обыграл сразу двух защитников и бросил точно в верхний угол. У Георгиева не было ни единого шанса.

Панарин забросил свою 28-ю шайбу и вновь переписал рекорд «Коламбуса» по количеству очков за сезон. После приезда в Огайо в прошлом году он с ходу превзошёл достижение Рика Нэша, которое было установлено в сезоне-2008/09. Спустя год Артемий вновь показал невиданную для игроков «Блю Джекетс» результативность, записав на свой счёт 85 (28 + 57) баллов.

Кроме того, Панарин вошёл в пятёрку лучших российских хоккеистов по количеству очков, набранных за четыре первых сезона в НХЛ. За время выступления в «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс» он успел записать на свой счёт 318 баллов. По этому показателю Артемий догнал Александра Могильного.

При удачном исходе последней встречи Панарин имеет все шансы обойти не только экс-форварда «Баффало Сэйбрз», но и Павла Буре (320).

Однако до тройки лидеров, куда входят Сергей Фёдоров (372), Евгений Малкин (381) и Александр Овечкин (420), ему добраться не удастся.

На этом события встречи не закончились. Игроки «Рейнджерс» пошли ва-банк и сняли вратаря. Риск подопечных Дэвида Куинна окупился сполна. За семь секунд до финальной сирены им удалось перевести встречу в овертайм. Примечательно, что автором гола стал Павел Бучневич. Если с первым броском своего соотечественника Бобровский справился, то коварная передача заставила его допустить обидную ошибку. Вратарь «Коламбуса» совершил неудачное движение левой ногой и сам отправил шайбу в сетку.

Судьба встречи решалась в серии буллитов, где своё веское слово вновь сказали Панарин и Бобровский. Артемий стал автором единственного точного броска, а Сергей не позволил отличиться ни одному из игроков «Рейнджерс». Именно его великолепный сейв в дуэли с Тони Деанджело поставил эффектную точку в этом матче и принёс «Коламбусу» путёвку в плей-офф.

«Предпочёл бы выиграть со счётом 2:1 и сэкономить на валидоле. Но получилось так. Мы сделали это в серии буллитов и рады, что смогли выполнить задачу. Счастлив, что мы попали в плей-офф, ребята не хотели откладывать всё на последний матч с «Оттавой». Мы играли в свой хоккей, действовали с большим желанием. Артемий красиво реализовал буллит. Это было очень важно», — цитирует голкипера пресс-служба клуба.

По итогам игрового дня Бобровский был признан третьей звездой НХЛ, уступив форварду «Чикаго Блэкхокс» Патрику Кейну. Первой звездой был назван Панарин, также удостоенный клубной награды как лучший хоккеист встречи. За это он получил от партнёров фирменное кепи.

Главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла также был восхищён выступлением российских хоккеистов, особенно отметив спасение Бобровского после броска Хаудена.

«Боб в последнее время нашёл свою игру, но это остаётся незамеченным. Вы говорите о великолепных сейвах, когда мы получаем контратаку три в одного. Вратарь играет важную роль в победах команды в НХЛ. Сегодня Сергей именно это и сделал», — заявил наставник.

Также он отметил точный бросок в исполнении Панарина, добавив, что не полностью удовлетворён его выступлением.

«Не был уверен, что Савар отдаст передачу Панарину, и кричал ему об этом со скамейки. Это правильный выбор. Не могу сказать, что сегодня Артемий играл идеально, но в решающем моменте он проявил себя. Это и определяет таких игроков. Так же и с важным сейвом Боба», — заключил специалист.

Успехи россиян приобретают ещё большее значение в связи с тем, что по окончании сезона оба станут свободными агентами. Ещё в начале чемпионата они заявили о нежелании продлевать контракты с «Коламбусом», а уже по его ходу неоднократно появлялись слухи об их возможном обмене. В итоге руководство клуба во главе с генеральным менеджером Ярмо Кекяляйненом приняло решение сохранить хоккеистов, что впоследствии принесло плоды и позволило команде в третий раз подряд квалифицироваться в плей-офф.

«В этом сезоне было много всего, не хочу к этому возвращаться. Разные вещи происходили за закрытыми дверями, не хочу об этом говорить. Я счастлив, что мы вышли в плей-офф», — заявил Бобровский.

В свою очередь, капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо отметил значимость россиян для команды и поблагодарил генерального менеджера за решение оставить их в коллективе.

«Кекяляйнен знал что делает. Именно поэтому мы сохранили Бобровского и Панарина. «Хлебушек» (прозвище Артемия. — RT) способен перевернуть игру. Он дал нам преимущество. Мы должны были удержать задел, но не сделали этого, и Артемий принёс победу в серии буллитов. Боб же совершал невероятные сейвы», — сказал Фолиньо.

Отметили заслуги россиян и в североамериканских СМИ. Так, обозреватель канадского портала Sportsnet заявил, что Панарин и Бобровский проявили свои лучшие качества в ключевой момент сезона.

«Сергей Бобровский сделал невероятное спасение в третьем периоде, Артемий Панарин забросил безумные шайбы в основное время и в серии буллитов. Команда получила путёвку в плей-офф, а эти парни, которые станут свободными агентами, приносят команде дивиденды», — говорится в статье.