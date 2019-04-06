Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
  • globallookpress.com
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин отметился шайбой в основное время, а потом принёс своей команде победу в серии буллитов (3:2 Б). Это помогло «Коламбусу» обеспечить себе выход в плей-офф НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. Замкнул же тройку сильнейших соотечественник и одноклубник Панарина — голкипер Сергей Бобровский. В игре с «Рейнджерс» он отразил 25 из 27 бросков.

Ранее в НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли.

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