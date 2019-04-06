Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
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- © Adam Lacy/Icon Sportswire
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин отметился шайбой в основное время, а потом принёс своей команде победу в серии буллитов (3:2 Б). Это помогло «Коламбусу» обеспечить себе выход в плей-офф НХЛ.
Второй звездой дня стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. Замкнул же тройку сильнейших соотечественник и одноклубник Панарина — голкипер Сергей Бобровский. В игре с «Рейнджерс» он отразил 25 из 27 бросков.
Ранее в НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли.