В НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли

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За один тур до конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли этого сезона.
В НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли
  • globallookpress.com
  • © Chris Williams/Icon Sportswire

«Коламбус Блю Джекетс» после победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» стал последней командой, обеспечившей себе выход в плей-офф.

Таким образом, помимо «Коламбуса», в Восточной конференции в плей-офф вышли «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз».

Среди команд Западной конференции участие в розыгрыше трофея себе обеспечили «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш».

На данный момент известны только две пары первого раунда плей-офф: «Сан-Хосе» встретится с «Вегасом», а «Бостон» сыграет с «Торонто».

Остальные противостояния определятся по итогам последнего тура регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Чикаго» в НХЛ, несмотря на передачу Александра Радулова.

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