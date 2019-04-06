В НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли

За один тур до конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли этого сезона.

«Коламбус Блю Джекетс» после победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» стал последней командой, обеспечившей себе выход в плей-офф.

Таким образом, помимо «Коламбуса», в Восточной конференции в плей-офф вышли «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз».

Среди команд Западной конференции участие в розыгрыше трофея себе обеспечили «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш».

На данный момент известны только две пары первого раунда плей-офф: «Сан-Хосе» встретится с «Вегасом», а «Бостон» сыграет с «Торонто».

Остальные противостояния определятся по итогам последнего тура регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Чикаго» в НХЛ, несмотря на передачу Александра Радулова.