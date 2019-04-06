«Даллас» разгромно проиграл «Чикаго» в НХЛ, несмотря на передачу Радулова
- Reuters
Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу хозяев — 6:1.
В составе «Блэкхоукс» дубль оформил Патрик Кейн, а также по разу отличились Доминик Кагун, Крис Куниц, Дилан Строум и Слэйтер Куккук. Единственную шайбу у гостей забросил Джоэл Л’Эсперанс после передачи россиянина Александра Радулова.
Таким образом, «Чикаго» с 84 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» располагается на седьмой строчке с 91 баллом.
Ранее шайба Панарина помогла «Коламбусу» выйти в плей-офф НХЛ.