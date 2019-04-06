Шайба Панарина помогла «Коламбусу» выйти в плей-офф НХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Нью-Йорке, завершилось со счётом 2:2.
В составе гостей отличились Райан Дзингел и россиянин Артемий Панарин. У «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер и ещё один представитель России Павел Бучневич.
В серии буллитов победу праздновали хоккеисты «Блю Джекетс» благодаря голу Панарина.
Таким образом, «Коламбус» набрал 96 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира с восьмого места Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что хоккеист Никита Кучеров провёл самый результативный сезон в эпоху потолка зарплат в НХЛ.