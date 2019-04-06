Шайба Панарина помогла «Коламбусу» выйти в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Нью-Йорке, завершилось со счётом 2:2.

В составе гостей отличились Райан Дзингел и россиянин Артемий Панарин. У «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер и ещё один представитель России Павел Бучневич.

В серии буллитов победу праздновали хоккеисты «Блю Джекетс» благодаря голу Панарина.

Таким образом, «Коламбус» набрал 96 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира с восьмого места Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что хоккеист Никита Кучеров провёл самый результативный сезон в эпоху потолка зарплат в НХЛ.