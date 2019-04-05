Кучеров стал автором самого результативного сезона в эпоху потолка зарплат в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил уникальное достижение в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров стал автором самого результативного сезона в эпоху потолка зарплат в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

Забросив шайбу в матче против «Торонто Мейпл Лифс» (3:1), Никита Кучеров стал автором самого результативного сезона в эпоху потолка зарплат НХЛ (с 2005 года). На его счету 126 очков (40 + 86).

Предыдущий лучший результат принадлежал Джо Торнтону, который набрал 125 очков по ходу регулярного чемпионата сезона-2005/06.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» стал победителем Столичного дивизиона НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить