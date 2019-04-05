Кучеров стал автором самого результативного сезона в эпоху потолка зарплат в НХЛ
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- © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
Забросив шайбу в матче против «Торонто Мейпл Лифс» (3:1), Никита Кучеров стал автором самого результативного сезона в эпоху потолка зарплат НХЛ (с 2005 года). На его счету 126 очков (40 + 86).
Предыдущий лучший результат принадлежал Джо Торнтону, который набрал 125 очков по ходу регулярного чемпионата сезона-2005/06.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» стал победителем Столичного дивизиона НХЛ.