Кучеров стал автором самого результативного сезона в эпоху потолка зарплат в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил уникальное достижение в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Забросив шайбу в матче против «Торонто Мейпл Лифс» (3:1), Никита Кучеров стал автором самого результативного сезона в эпоху потолка зарплат НХЛ (с 2005 года). На его счету 126 очков (40 + 86).

Предыдущий лучший результат принадлежал Джо Торнтону, который набрал 125 очков по ходу регулярного чемпионата сезона-2005/06.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» стал победителем Столичного дивизиона НХЛ.