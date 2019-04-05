«Вашингтон» стал победителем Столичного дивизиона НХЛ
- Reuters
Встреча «Вашингтона» и «Монреаля» закончилась со счётом 2:1 в пользу «Кэпиталз». В составе победителей голами отличились Ларс Эллер и Ник Дауд, у «Канадиенс» — Ши Уэбер.
Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.
«Кэпиталз» стал победителем Столичного дивизиона в четвёртый раз подряд. В таблице Восточной конференции клуб занимает третью строчку.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» разгромил «Филадельфию», Тарасенко и Барбашёв набрали по два очка.