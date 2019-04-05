«Вашингтон» стал победителем Столичного дивизиона НХЛ

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Благодаря победе над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выиграл Столичный дивизион в четвёртый раз подряд.
«Вашингтон» стал победителем Столичного дивизиона НХЛ
  • Reuters

Встреча «Вашингтона» и «Монреаля» закончилась со счётом 2:1 в пользу «Кэпиталз». В составе победителей голами отличились Ларс Эллер и Ник Дауд, у «Канадиенс» — Ши Уэбер.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.

«Кэпиталз» стал победителем Столичного дивизиона в четвёртый раз подряд. В таблице Восточной конференции клуб занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» разгромил «Филадельфию», Тарасенко и Барбашёв набрали по два очка.

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