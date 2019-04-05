«Сент-Луис» разгромил «Филадельфию», Тарасенко и Барбашёв набрали по два очка

В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» разгромно победил «Филадельфию Флайерз».

Встреча в Сент-Луисе завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Блюз» забивали Александр Стин (дважды), Иван Барбашёв, Райан О’Райлли, Дэвид Перрон, Патрик Марун, Брэйден Шенн.

У «Филадельфии» заброшенные шайбы на счету Оскара Линблома, Джеймса ван Римсдайка и Клода Жиру.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забил первый гол в матче, также отметившись результативным пасом. Его одноклубник Владимир Тарасенко дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что возвращение Малкина помогло «Питтсбургу» обеспечить место в плей-офф.