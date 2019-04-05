«Сент-Луис» разгромил «Филадельфию», Тарасенко и Барбашёв набрали по два очка
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Встреча в Сент-Луисе завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
В составе «Блюз» забивали Александр Стин (дважды), Иван Барбашёв, Райан О’Райлли, Дэвид Перрон, Патрик Марун, Брэйден Шенн.
У «Филадельфии» заброшенные шайбы на счету Оскара Линблома, Джеймса ван Римсдайка и Клода Жиру.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забил первый гол в матче, также отметившись результативным пасом. Его одноклубник Владимир Тарасенко дважды ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что возвращение Малкина помогло «Питтсбургу» обеспечить место в плей-офф.