«Сент-Луис» разгромил «Филадельфию», Тарасенко и Барбашёв набрали по два очка

Короткая ссылка
В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» разгромно победил «Филадельфию Флайерз».
«Сент-Луис» разгромил «Филадельфию», Тарасенко и Барбашёв набрали по два очка
  • globallookpress.com
  • © Tim Spyers/Icon Sportswire

Встреча в Сент-Луисе завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Блюз» забивали Александр Стин (дважды), Иван Барбашёв, Райан О’Райлли, Дэвид Перрон, Патрик Марун, Брэйден Шенн.

У «Филадельфии» заброшенные шайбы на счету Оскара Линблома, Джеймса ван Римсдайка и Клода Жиру.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забил первый гол в матче, также отметившись результативным пасом. Его одноклубник Владимир Тарасенко дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что возвращение Малкина помогло «Питтсбургу» обеспечить место в плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить