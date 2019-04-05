Возвращение Малкина помогло «Питтсбургу» обеспечить место в плей-офф

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» с выздоровевшим Евгением Малкиным в составе обыграл «Детройт Ред Уингз» и гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Стэнли.
Возвращение Малкина помогло «Питтсбургу» обеспечить место в плей-офф
  • globallookpress.com
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire

Итоговый счёт встречи — 4:1 в пользу «Питтсбурга».

У «Пингвинз» голы на счету Фила Кессела (дубль), Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля.

Единственную шайбу «Детройта» в матче забросил Мэтт Пампел.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в строй после двух недель отсутствия из-за травмы. Форвард отметился результативной передачей.

Благодаря победе «Питтсбург» гарантировал себе место в плей-офф в 13-й раз подряд.

Ранее сообщалось, что гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ.

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