Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Торонто Мейпл Лифс», а российский нападающий Никита Кучеров приблизился к рекорду Александра Могильного.
Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

Поединок, прошедший в Торонто, завершился со счётом 3:1 в пользу «Тампы».

В составе победителей забивали Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Никита Кучеров, отправивший шайбу в пустые ворота.

У хозяев площадки гол на счету Митчелла Марнера.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу, набрав 126-е очко в сезоне. Для того чтобы провести самый результативный сезон в НХЛ среди российских хоккеистов за всю историю лиги, форварду необходимо набрать ещё одно очко. Лучшее достижение принадлежит Александру Могильному, в сезоне-1992/93.

Страж ворот «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30.

Ранее сообщалось, что Тарасенко недоволен своей игрой в регулярном чемпионате НХЛ.

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