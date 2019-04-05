Тарасенко недоволен своей игрой в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко подвёл итоги регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Как оцениваю регулярный сезон? Да плохо. Поначалу был неудачный старт. Буду смотреть, с чем это связано после сезона. Сейчас в голове только плей-офф», — приводит слова Тарасенко «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, за счёт чего команде удалось найти свой ритм, и пробиться в плей-офф.

«Поменяли тренера, и в какой-то момент ребята лучше сплотились, обыграли пару хороших соперников и поняли, что можно играть на равных с лучшими командами лиги. Потом была победная серия, которая придала сил и уверенности. Мало кто ожидал, что мы будем в плей-офф, но получилось попасть туда», — добавил форвард.

По итогам регулярного чемпионата «Сент-Луис» занял пятое место в Западной конференции НХЛ. Тарасенко сыграл в 74 из 80 матчей, записав в свой актив 64 очка —32 шайбы и 32 голевые передачи.

Ранее Александр Овечкин заявил, что постарается превзойти рекорд Гретцки по забитым голам в НХЛ.